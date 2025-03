Come era lecito aspettarsi, in Sassuolo Bari abbiamo subito visto come si esalta Berardi in questi match cercando già un colpo da maestro con un controllo orientato che poi però si infrange sul palo del portiere. Comunque molto bravo a non cadere vittima della finta dell’ex giocatore della Nazionale. Il risultato dunque in venti minuti non cambia, ma i presupposti possono cambiare da un momento all’altro.

Video Casertana Benevento (1-1)/ Gol e highlights: Manconi firma il parI (Serie C, 9 marzo 2025)

Svista poi dei neroverdi che quasi mandano in rete Lasagna che prova un tiro da dentro l’area, per fortuna il portiere riesce ad intervenire con una parata molto plastica ed efficace che mantiene alla fine del primo tempo il risultato sullo 0-0. Ma attenzione perché come vedrete nel video alla fine di questo articolo la partita inizia anche ad essere molto agonistica.

Video Novara Giana Erminio (0-1)/ Gol e highlights: basta la rete firmata da Caferri! (Serie C, 9 marzo 2025)

VIDEO E HIGHLIGHTS SASSUOLO BARI, IL SECONDO TEMPO

Il match tra Sassuolo e Bari si chiude sull’1-1 dopo una ripresa combattuta. I pugliesi erano riusciti a portarsi in vantaggio con una rete di Lasagna, bravo a sfruttare un cross preciso e a scagliare un missile sotto l’incrocio dei pali. Il Sassuolo, però, non si è lasciato abbattere e ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio.

La rete dell’1-1 arriva grazie a Volpato, che sfrutta un’azione ben costruita e trova il gol con una conclusione precisa che batte il portiere avversario. Nel finale, entrambe le squadre hanno provato a portare a casa i tre punti, ma senza successo. Un pareggio che lascia qualche rimpianto al Bari, che aveva accarezzato la vittoria, mentre il Sassuolo evita la sconfitta grazie a una reazione d’orgoglio.

Video Crotone Giugliano (3-2)/ Gol e highlights: doppietta di Gomez, poi Cargnelutti! (Serie C, 9 marzo 2025)

VIDEO SASSUOLO BARI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS