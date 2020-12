Video/ Sassuolo Benevento (1-0): highlights e gol. Decide Berardi, super Consigli

Il Sassuolo supera il Benevento nell’anticipo dell’undicesima giornata di serie A grazie alla rete siglata da Domenico Berardi su rigore, come ammiriamo nel video Sassuolo Benevento. I padroni di casa hanno giocato in dieci l’intera ripresa per l’espulsione di Haraslin. Un monumentale Consigli ha conservato il vantaggio. Andiamo a rivivere le fasi salienti della gara. Punizione per il Sassuolo, sulla sfera Berardi che centra la barriera. Haraslin prova ad arrivare su un lancio lungo ma Montipò esce con i tempi giusti. Il Sassuolo sta imponendo subito il ritmo, la compagine campana attende per ripartire. Caprari pesca Lapadula da punizione, colpo di testa del centravanti che termina sul fondo. Rigore per il Sassuolo! Su cross di Maxim Lopez c’è un tocco di mani in area di Tuia, per l’arbitro non ci sono dubbi. Sulla sfera si presenta Berardi che non sbaglia! Montipò spiazzato e Sassuolo in vantaggio. Primo giallo del match per Hetemaj che ferma Haraslin con le cattive. Bella azione di Caprari che calcia e guadagna un corner. Sul cross impatta Barba di testa ma non trova la porta. Ci prova ancora Caprari che entra in area calcia ma trova un avversario. Giallo per Ionita, il secondo nella compagine campana. Locatelli prova a pescare un compagno in profondità ma nessuna arriva sul suggerimento. Berardi su punizione prova a pescare Ferrari, Montipò esce bene. Benevento ancora pericoloso, la conclusione di Caprari sbatte contro Toljan. Improta pesca Lapadula che tocca e per poco non trova il pareggio! Sassuolo calato tantissimo dopo il vantaggio. La prima frazione termina con il Sassuolo avanti.

VIDEO SASSUOLO BENEVENTO: SECONDO TEMPO

Bruttissimo intervento di Haraslin ai danni di Letizia, dopo un controllo al VAR l’arbitro espelle il calciatore. Insigne prova a servire Improta che non ci arriva di pochissimo. Padroni di casa in dieci, la compagine di De Zerbi sta rischiando molto. Intanto nel Sassuolo entra Boga per Djuricic mentre Raspadori prende il posto di Maxime Lopez e Ayhan per Toljan. Nel Benevento c’è Dabo per Ionita. Improta la mette in mezzo con Caprari che non ci arriva davvero per pochissimo. Grandissima parata di Consigli sul bel tiro di Insigne. Ancora Benevento con Caprari, ma Consigli la mette in angolo. La compagine campana sta attaccando ora a testa bassa. Letizia crossa per Caprari che al volo non inquadra lo specchio. Ferrari sbaglia il controllo e serve Caprari, la conclusione non va a buon fine. Barba smanaccia su Berardi e si becca il giallo. Locatelli prova il lancio lungo ma non trova nessuno. Improta controlla la sfera in area ma tira alto. Tiro a giro di Iago Falque che termina contro la traversa! L’arbitro assegna cinque minuti di recupero. Sau in area controlla male la sfera. Lapadula di testa a botta sicura, ancora Consigli miracoloso. Improta in area, Consigli mette in corner. Termina il match tra Sassuolo e Benevento, decide la gara Berardi.

IL TABELLINO

RETI: 8′ rig. Berardi (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (57′ Ayhan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (83′ Rogerio) ; Bourabia, Locatelli; Berardi (87′ Muldur), M. Lopez (57′ Raspadori), Haraslin; Djuricic (57′ Boga).

A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Peluso, Obiang, Traore, Oddei, Schiappacasse.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba (76′ Sau); Hetemaj (46′ Insigne R.), Schiattarella, Improta; Ionita (57′ Dabo), Caprari (79′ I. Falque) ; Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Di Serio.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Sig. Simone Sozza di Seregno.

Assistenti: Sig. Salvatore Longo di Paola e Sig. Domenico Palermo di Bari.

IV Uomo: Sig. Michael Fabbri di Ravenna.

Assistenti VAR: Sig. Luca Pairetto di Nichelino e Sig. Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: 9′ Hetemaj (B), 23′ Ionita (B), 40′ Berardi (S), 69′ Barba (B), 86′ Ayhan (S), 87′ Dabo (B).

Espulsi: 49′ Haraslin (S).

