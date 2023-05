VIDEO/ Sassuolo Bologna (1-1) gol e highlights. Pari nel derby emiliano

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO BOLOGNA: PARTITA BLOCCATA!

Pari nel derby emiliano al Mapei Stadium, Sassuolo e Bologna non trovano l’acuto verso l’ottavo posto che cercavano. Prima occasione da gol al 4′ per il Bologna con un doppio cross di Cambiaso sul quale interviene la difesa neroverde. Il Sassuolo guadagna metri con il passare dei minuti e al quarto d’ora passa in vantaggio: Defrel innesca Berardi che carica il destro e lascia partire una traiettoria imparabile per Skorupski. Il Bologna prova a rispondere subito con una conclusione dalla distanza di Orsolini che non inquadra però lo specchio della porta. Il Sassuolo muove bene palla sulla trequarti e i felsinei devono fare attenzione a non scoprirsi troppo, pur nella necessità di inseguire subito il pareggio. Al 27′ ammonito Posch nel Bologna, diffidato dovrà saltare il prossimo impegno dei felsinei contro la Roma. Pericolosi i rossoblu al 32′ con un sinistro deviato di Ferguson, il Sassuolo si schiaccia un po’ ma ha una buona occasione per il raddoppio al 39′ con Berardi che pesca Matheus Henrique che dal limite però non riesce a sorprendere Skorupski. Al 42′ arriva il pareggio del Bologna: assist di Cambiaso, ben innescato da Schouten, per Dominguez che piazza il destro alle spalle di Consigli.

Dopo 3′ nel secondo tempo c’è già un’ammonizione per Maxime Lopez, quindi viene deviato in angolo un potente destro di Bajrami. All’11’ non ha fortuna una conclusione dal limite di Frattesi, al 13′ Dominguez prova a innescare Orsolini dall’altra parte ma il lancio è impreciso. La partita viaggia a ritmi piuttosto bassi, al 19′ neanche Barrow centra il bersaglio dalla distanza, quindi al 21′ cambi col Sassuolo che inserisce Laurentié e Harroui al posto di Bajrami e Matheus Henrique, mentre nel Bologna c’è Arnautovic al posto di Orsolini. Girandola di cambi nel finale, un timido tentativo di Cambiaso per il Bologna ma poco più nel finale di partita, al 36′ anche Arnautovic aveva sfoderato un bel numero su Erlic ma la sua conclusione non aveva impensierito Consigli. 3′ di recupero ma non ci sono sussulti, con il match del Mapei Stadium che si chiude con un pareggio giusto ma che non regala un salto di qualità alle due squadre.

Per Alessio Dionisi il Sassuolo ha risposto bene dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio: “Oggi è un peccato, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo. Partita equlibrata, ma nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita. Pareggio giusto, ci abbiamo provato, volevamo ottenere i tre punti. Domenico è stato in campo tutta la partita domenica, nel secondo tempo è stato stoico. Oggi era l’occasione per Matheus Henrique, che poteva segnare il secondo gol“.

Thiago Motta ha visto un Bologna reattivo dopo lo svantaggio: “È stata una bella partita giocata bene da entrambe, con il Sassuolo che è una squadra forte. Se lasci la palla a loro soffri e oggi abbiamo avuto la possibilità di avere il nostro tempo di gioco, di utilizzare bene il pallone anche se possiamo fare meglio. Nel gol abbiamo portato la palla dall’altra parte e con un’eccellente giocata della squadra è arrivato il gol. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bellissima partita, non è facile contro il Sassuolo, siamo soddisfatti del lavoro fatto. Ci sono partite che possiamo vincere, altre no, ma oggi tutto sommato abbiamo fatto una grandissima prestazione“.

