VIDEO SASSUOLO BRESCIA, GOL E HIGHLIGHTS: RADDOPPIA LAURIENTE’

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore il Sassuolo si dimostra implacabile sconfiggendo pure il Brescia per 2 a 0. Nel primo tempo le Rondinelle sembrano iniziare bene la sfida rendendosi pericolosi in apertura con un tentativo fuori misura provato da Borrelli al 12′.

I neroverdi non stanno a guardare e si affacciano in zona offensiva con un paio di occasioni non capitalizzate da Berardi al 24′ prima e Laurientè al 32′ poi. Gli emiliani sbloccano quindi il punteggio al 34′ con il gol realizzato da Lovato, bravo ad insaccare sul calcio di punizione battuto dal veterano Berardi. I lombardi cominciano il secondo tempo proprio come erano partit anche nella frazione di gioco precedente ed in questo caso è Jallow a mandare la sfera alta sopra la porta avversaria di testa su cross di Corrado al 63′.

Nel finale i biancoblu mancano il pari di nuovo con Borrelli il quale manda la sfera contro la traversa al 68′. I padroni di casa chiudono virtualmente il match al 73′ con la rete del raddoppio definitivo di Laurienté, assistito da Moro a cui viene poi annullato un gol per fuorigioco invece all’84’.

VIDEO SASSUOLO BRESCIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS