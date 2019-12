Video/ Sassuolo Cagliari (2-2): highlights e gol, altra rimonta isolana! (Serie A)

Ecco il video di Sassuolo Cagliari, partita molto bella e terminata con il risultato di 2-2: altra rimonta nel finale per gli isolani che restano al quarto posto nella classifica di Serie A, beffati i neroverdi che hanno giocato decisamente meglio, ma non riusciti a chiudere i conti. Al Mapei Stadium le formazioni di Sassuolo e Cagliari non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene e passano in vantaggio già al 7′ grazie alla rete messa a segno da Berardi, su assist di Djuricic. Gli ospiti faticano ad esprimere le proprie idee tattiche che hanno dato diversi frutti ai rossoblu fino a questo momento della stagione ed i neroverdi ne approfittano al 36′ per siglare pure il gol del raddoppio con Djuricic, sfruttando il suggerimento di Toljan. Nel secondo tempo, al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo, i sardi sembrano apparentemente in grado di reagire ed infatti accorciano le distanze al 51′ per merito di Joao Pedro, autore di un colpo di testa vincente su un cross deviato da un avversario. La compagine allenata da mister De Zerbi spreca malamente la chance per chiudere la partita a causa del calcio di rigore fallito da Berardi al 63′, sparando la sfera contro la traversa prima di tornare in campo. L’episodio carica gli uomini del tecnico Maran che, ormai quasi in extremis al 90′, pareggiano definitivamente con la rete firmata da Ragatzu, entrato nella ripresa. Inutili i tentativi emiliani di tornare avanti durante il recupero. Il punto conquistato in questa quindicesima giornata di campionato permette rispettivamente al Sassuolo di salire a quota 15 nella classifica di Serie A mentre il Cagliari prosegue la sua corsa raggiungendo quota 29 punti.

VIDEO SASSUOLO CAGLIARI: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata decisamente combattuta ed equilibrata allo stesso tempo, a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole al Sassuolo solo con il 56%. A questo dato si aggiunge anche quasi la medesima precisione nei passaggi, ovvero l’85% contro l’84% con 286 e 237 appoggi completati. I sardi sono in ogni caso riusciti a rimontare grazie al 34 a 20 nei recuperi ed in fase offensiva i neroverdi si mettono in evidenza per il 6 a 4 nelle occasioni da gol ma le conclusioni indirizzate nello specchio della porta sono state tre per ciascuna compagine. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più scorretta a causa del 19 a 10 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Berardi, Magnanelli e Djuricic da un lato, Klavan, Pellegrini, Rog e Pisacane dall’altro.

IL TABELLINO

Sassuolo-Cagliari 2 a 2 (p.t. 2-0)

Reti: 7′ Berardi(S); 36′ Djuricic(S); 51′ Joao Pedro(C); 90′ Ragatzu(C).

Assist: 7′ Djuricic(S); 36′ Toljan(S);

SASSUOLO (4-2-3-1) – Turati; Toljan, Marlon(46′ Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; D. Berardi(73′ Traore), Djuricic(89′ Obiang), Boga; Caputo.

CAGLIARI (4-3-1-2) – Rafael A.; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini(46′ Lykogiannis); Nandez(78′ Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, G. Simeone(46′ Cerri).

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino).

Ammoniti: 33′ Klavan(C); 37′ Pellegrini(C); 38′ Berardi(S); 39′ Magnanelli(S); 45′ Djuricic(S); 45’+1′ Rog(C); 47′ Pisacane(C).

