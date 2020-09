VIDEO/ Sassuolo Cagliari (risultato 1-1) gol e highlights: Di Francesco soddisfatto

Il Cagliari sfiora il colpaccio al Mapei Stadium anche se per il Sassuolo sarebbe stata senz’altro una beffa una sconfitta con queste modalità: il video Sassuolo Cagliari ci mostra invece un pareggio per 1-1. La squadra allenata da De Zerbi, in questo match d’esordio del campionato di Serie A 2020/21, ha condotto per larghi tratti il gioco riuscendo a mettere in difficoltà il Cagliari, ma ha sprecato davvero tante occasioni da gol. Caputo e Berardi mancano di poco la stoccata vincente, poi il match si accende nel finale della prima frazione. Prima Cagliari vicino al gol, forse la prima vera occasione per andare a segno per i sardi, al 43′ Simeone non indirizza in rete di testa su cross da calcio d’angolo. Il Sassuolo risponde con un colpo di testa di Haraslin su cross di Berardi sul quale arriva la respinta di Cragno. Al 3′ di recupero su traversone di Nandez arriva di nuovo al colpo di testa Giovanni Simeone, ma il pallone finisce di poco a lato. Nella ripresa il Sassuolo continua comunque ad attaccare con continuità, dopo 3′ subito incursione di Caputo con Cragno che esce a valanga in uscita chiudendo lo specchio della porta, poi al 5′ un fallo su Locatelli costa il cartellino giallo a Rog. Il Sassuolo prova ad aumentare i giri, al 10′ una conclusione di Rogerio manca abbondantemente il bersaglio, poi al 12′ Cragno si oppone a una conclusione di Obiang. I cambi spezzano però i ritmi del gioco e come un fulmine a ciel sereno arriva il vantaggio del Cagliari, al 32′ cross col contagiri di Joao Pedro e Simeone irrompe di testa, siglando lo 0-1. Caputo sfiora subito il pari, negato da Cragno, ma al 43′ è Bourabia ad evitare la beffa al Sassuolo, con un magistrale calcio di punizione imparabile per il portiere del Cagliari: si chiude sull’1-1.

VIDEO SASSUOLO CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per De Zerbi il Sassuolo può rammaricarsi per non aver sfruttato tutte le occasioni a sua disposizione. “Il Cagliari è una buona squadra e ben organizzata. Abbiamo fatto bene e creato tanto, ma non sfruttato le occasioni. Abbiamo preso gol su una situazione sulla quale stiamo lavorando, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Speriamo di assestarci il prima possibile, pensando solo al campionato e al Sassuolo e non inconsciamente al mercato o ai giocatori in nazionale. Nelle ultime settimane, un pochino, siamo stati condizionati: è una cosa naturale come aver cambiato preparazione in soli 15 giorni. Sul mercato siamo una delle poche squadre che ha ricevuto diverse richieste per i nostri giocatori, dobbiamo viverle come gratificazioni e i giocatori come eventuali possibilità ma senza mai trascurare il club che ci dà da mangiare e ci mette in vetrina portandoci in nazionale. Quando passi per le prime volte per queste cose è normale soffrirle.” Per Eusebio Di Francesco il Cagliari ha meritato il pari ottenuto: “Ho rivisto tanti amici con cui ho vissuto un bel periodo al Sassuolo. Poi c’è la partita, si è un po’ nemici per poi tornare amici. E’ arrivato un pareggio che ha accontentato entrambi. Il risultato è corretto anche se dopo il vantaggio abbiamo avuto l’occasione di raddoppiare e potevamo gestire meglio le occasioni. C’è un pizzico di rammarico ma alla lunga, per come è andata la gara, il risultato è giusto.”

VIDEO SASSUOLO CAGLIARI: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA