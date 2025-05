VIDEO SASSUOLO CARRARESE: DOMINIO NEROVERDE!

Video Sassuolo Carrarese che racconta una sfida fin da subito molto divertente. La prima grande occasione della partita capita tra i piedi di Pierini. L’ex attaccante del Venezia converge verso il centro del campo per poi sparare un tiro velenoso respinto da Bleve. Poco più tardi l’asse mancina con Pierini e Pieragnolo confezionano l’assist di Mulattieri per la conclusione di Verdi respinta. La rete è nell’aria ed ecco il Sassuolo che la sblocca con Simone Verdi. L’ex Bologna riceve la palla sulla trequarti, guarda la porta e lascia andare ad un mancino delizioso in rete. I neroverdi sono in partita e lo dimostrano con il destro di Pierini che per poco non raddoppia. Carrarese poco stimolata in attacco, si fa vedere con l’occasione di Zuelli che spara addosso a Satalino che, attento, blocca.

Nel secondo tempo Carrarese in dieci uomini con Imperiale che ha commesso un intervento molto scomposto su Laurientè, guadagnandosi anzitempo l’uscita dal campo. Shpendi di testa per poco non pareggia i conti mentre poco dopo Laurientè calcia addosso a Bleve sprecando il raddoppio. Nel finale Boloca trova il raddoppio sul super assist del solito Berardi. Sassuolo che batte la Carrarese dopo 90 minuti di gioco, proseguendo la sua corsa verso la vittoria del campionato.

