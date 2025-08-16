Video Sassuolo Catanzaro che racconta l'esordio stagionale delle due formazioni. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.
VIDEO SASSUOLO CATANZARO: VITTORIA DI MISURA!
Video Sassuolo Catanzaro che racconta una partita fin da subito piena di emozioni. La formazione allenata da Grosso attacca fin dall’inizio sfiorando la rete con Laurienté. L’attaccante francese, ben servito da Berardi, spara addosso a Pigliacelli in uscita. La rete è soltanto rimandata con la magia di Domenico Berardi. L’attaccante calabrese cucchiaio in mezzo per l’inserimento di Doig che al volo batte Pigliacelli. Nel secondo tempo diverse occasioni per la squadra dell’allenatore campione del mondo.
Il Sassuolo non riesce a raddoppiare sfiorando in più di un’occasione il raddoppio soprattutto con Laurienté, Berardi e Volpato. L’occasione più grossa per il Catanzaro capita tra i piedi di Rispoli. Il giovane centrocampista, lasciato solo all’interno della rati rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spara addosso turati che devia sul palo. Dopo 90 minuti di gioco, vince il Sassuolo con il risultato di 1-0.