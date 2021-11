Video/ Sassuolo Empoli (1-2) highlights e gol: ribaltone clamoroso dei toscani

VIDEO SASSUOLO EMPOLI (1-2): RIBALTONE TOSCANO!

Il calcio è uno sport che non perdona chi sbaglia troppo e grazia più volte gli avversari, esattamente come è successo al Sassuolo sconfitto dall’Empoli con il risultato di 1-2 dopo essere stato a lungo in vantaggio e aver sfiorato in diverse occasioni il raddoppio che avrebbe messo i tre punti in cassaforte. Già nella prima frazione di gioco i ragazzi di Dionisi avevano messo in difficoltà la retroguardia toscana con Vicario costretto a compiere gli straordinari per fermare Frattesi (a caccia del terzo gol consecutivo) mentre Maxime Lopez, l’uomo che mercoledì scorso nel turno infrasettimanale di Serie A aveva fatto piangere la Juventus di Allegri, non era riuscito a inquadrare il bersaglio. Poco prima dell’intervallo una deviazione sfortunata di Tonali sul cross di Junior Traoré spiazza il portiere della squadra allenata da Andreazzoli che si vede scavalcare dalla traiettoria del pallone che termina in rete.

VIDEO SASSUOLO EMPOLI: IL TABELLINO

A inizio ripresa sale in cattedra Henderson che chiama al dovere Consigli, le incursioni del centrocampista scozzese mettono in seria difficoltà i padroni di casa che faticano a contenere le avanzate della neopromossa ma in contropiede vanno a un passo dal 2-0 con Berardi che si accentra ma non trova la porta, mentre Boga viene fermato dalla splendida parata di Vicario che tiene a galla i suoi. A poco meno di dieci minuti dal novantesimo Cutrone, appena entrato, prende il tempo a Chiriches che lo travolge all’interno dell’area di rigore, nessun dubbio per l’arbitro Massimi che indica il dischetto con Pinamonti che dagli undici metri trasforma il penalty e pareggia i conti al Mapei Stadium. Chiunque a quel punto si sarebbe accontentato del punticino, non gli ospiti che nel recupero portano a termine la rimonta con la micidiale sassata di Zurkowski – anche lui entrato dalla panchina, bisogna dire che ad Andreazzoli le alternative non mancano – che spacca la traversa, la Goal Line Technology condanna i neroverdi perché il pallone è rimbalzato oltre la linea di porta. Il Sassuolo si ferma dopo due vittorie di fila e fallisce l’aggancio alla zona Europa mentre l’Empoli sale a quota 15 punti in classifica – agganciando Verona e Juventus – e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione.

SASSUOLO-EMPOLI 1-2 (1-0)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan (85’ Harroui), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi (85’ Muldur), Junior Traoré (71’ Boga): Berardi, Scamacca (62’ Defrel), Raspadori (71’ Henrique). All. Alessio DIonisi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza (80’ Parisi); Haas (80’ Zurkowski), Stulac (80’ Asllani), Bandinelli (62’ Cutrone); Henderson; Di Francesco (88’ Romagnoli), Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli.

ARBITRO: Luca Massimi (Sez. di Termoli).

AMMONITI: 40’ Scamacca (S), 61’ Stojanovic (E), 66’ Raspadori (E), 84’ Pinamonti (E), 87’ Defrel (S), 90’ Maxime Lopez (S).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 44’ aut. Tonelli (S), 83’ rig. Pinamonti (E), 90’+2’ Zurkowski (E).

