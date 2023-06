VIDEO/ Sassuolo Fiorentina (1-3) gol e highlights: Viola lanciati verso Praga (2 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO FIORENTINA: VIOLA SCATENATI!

La Fiorentina vince al Mapei Stadium contro un Sassuolo che cede al nervosismo nel finale e si lancia, oltre che verso l’ottavo posto, anche verso la finale di Conference League a Praga di mercoledì prossimo. Primo quarto di gara che scivola via senza particolari sussulti al Mapei Stadium. Al 6′ chance viola con una conclusione a giro di Ikoné deviata in angolo. Ammonito Terzic tra gli ospiti, la migliore occasione è per Cabral al 10′ con un colpo di testa su cross di Duncan che si stampa sul palo. Ci prova ancora Cabral al 14′, al 28′ finisce alto un colpo di testa di Castrovilli su cross di Terzic, quindi arriva un cartellino giallo per Ranieri e Berardi, protagonisti di un battibecco. Ceide e Berardi pizzicati in fuorigioco su un paio di ripartenze nel primo tempo per il Sassuolo, con la Fiorentina che tiene palla ma non riesce a creare occasioni da gol. Ultima annotazione della prima frazione di gioco un’ammonizione per Kouamé, quindi si va all’intervallo col risultato ancora a reti bianche al Mapei Stadium.

VIDEO/ Bari Sudtirol (1-0) gol e highlights. Festa pugliese in 10 (2 giugno 2023)

Nel Sassuolo Romagna rileva Ferrari dopo l’intervallo, dopo 2′ però passa già la Fiorentina con Cabral che insacca su corta respinta di Russo su cross di Terzic. Sassuolo che ha iniziato un po’ lentamente la ripresa, al 10′ altra chance viola con un colpo di testa di Martinez Quarta. Viene ammonito Ruan Tressoldi, quindi nella Fiorentina dentro Nico Gonzalez e Bonaventura al posto di Kouamé e Duncan, nel Sassuolo Defrel e Bajrami rilevano Ceide e Maxime Lopez. Cresce il Sassuolo e dopo le chance per Rogerio e Berardi, al 25′ un fallo di mano in area di Cabral manda dal dischetto Berardi che non sbaglia, riportando i padroni di casa sull’1-1. Nel finale di partita la Fiorentina si prende l’intera posta: al 34′ viola di nuovo in vantaggio con un gran destro a giro di Saponara dal limite, quindi il Sassuolo resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Ruan Tressoldi, secondo giallo per un fallo su Nico Gonzalez. E proprio Gonzalez al 38′ firma il tris per i toscani insaccando di testa su cross di Saponara. Le proteste poi costano il rosso diretto anche a Rogerio: i neroverdi chiudono in nove uomini e capitolano definitivamente sull’1-3.

Diretta/ Bari Sudtirol (risultato finale 1-0): Benedetti vale la finale! (2 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO FIORENTINA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Alessio Dionisi è già proiettato sulla prossima stagione del Sassuolo: “L’aver finito in 9 non è stato bello, poi non vedo sempre linearità nelle scelte. Ho visto tante bracciate, ho visto solo due espulsi a noi e mi dà fastidio. Abbiamo sbagliato e non va bene, questo rosso se lo porteranno dietro anche l’anno prossimo e se li dovrò anche allenare mi girano le scatole. La prestazione è stata buona. Oggi era giusto premiare dei giocatori, che hanno risposto e hanno fatto bene. C’era bisogno di capire chi era pronto per la prossima o chi ha bisogno di un percorso diverso e io ho trovato delle risposte. Giocavamo con una squadra più forte di noi, più al completo di noi, più motivata, e in 11 contro 11 era equilibrata, poi gli episodi hanno cambiato l’inerzia. La stagione ci ha lasciato comunque tante cose positive, il mio futuro sarà qui“.

BRESCIA-COSENZA, CAOS NEL FINALE/ Fumogeni e cariche nei play out di Serie B: cos'è successo?

Vincenzo Italiano sa che per la Fiorentina il pensiero è già a Praga: “Siamo stati bravissimi perché andando avanti in tutte le competizioni non potevamo mollare nulla, solo con prestazione e risultati, questa asticella si riesce a tenere alta. Anche dopo la sconfitta di Roma non potevamo abbandonare nulla, si è visto un atteggiamento che abbiamo portato avanti da questo girone di ritorno fatto benissimo, con tantissimi punti, condito poi da due finali. Tutti i ragazzi sono cresciuti come atteggiamento e mentalità, da questo punto di vista c’è stata una grandissima crescita ed è personalmente una vittoria incredibile. Ci presenteremo con tutti i 27 componenti della rosa a Praga, ne vado fiero, era un nostro obiettivo e sono contentissimo“.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Bari Sudtirol (1-0) gol e highlights. Festa pugliese in 10 (2 giugno 2023)VIDEO/ Brescia Cosenza (1-1) gol e highlights: calabresi salvi (1 giugno 2023)VIDEO/ Empoli Juventus (4-1) gol e highlights. Crollo dopo la penalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA