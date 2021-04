Video/ Sassuolo Fiorentina (3-1): highlights e gol. Doppietta di Berardi!

Il Sassuolo travolge la Fiorentina nella ripresa grazie a Berardi, doppietta su rigore, e Maxime Lopez. Nella prima frazione il gran gol di Bonaventura ha solo illuso i viola. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Lancio lungo per Raspadori, chiude bene Milenkovic. Prima occasione della gara per la Fiorentina! Ribery serve per Castrovilli che calcia ma trova l’ottima risposta di Consigli. Azione personale di Boga il cui cross è troppo lungo. Rogerio prova a pescare Djuricic ma Bonaventura chiude la linea di passaggio. Chiriches lancia per Raspadori, arriva German Pezzella che chiude in angolo. Traorè si prende il giallo per un intervento in ritardo su Caceres. Bella iniziativa di Muldur al volo che per poco non trova il gol. Djuricic pesca Traorè, il suo destro trova Dragowski pronto all’intervento. Castrovilli mette un buon pallone in mezzo ma Vlahovic manca l’impatto vincente. Sul seguente calcio d’angolo c’è Caceres di testa, pallone centrale. Milenkovic salta con il gomito alto su Obiang e si prende il giallo. Bonaventura! La sblocca la Fiorentina! Grandissimo tiro dal limite dell’area che si insacca sotto la traversa! Viola avanti alla mezzora. Ribery prova a servire Biraghi, Consigli blocca facilmente. Traorè scende sulla sinistra, il suo tentativo è una via di mezzo tra un cross e un tiro. Djuricic calcia da fuori area ma non trova la porta. Grandissima azione personale di Castrovilli che centra il palo! Il centrocampista ha calciato dal limite dell’area. La prima frazione termina con la Fiorentina avanti di un gol.

IL SECONDO TEMPO

Ottima iniziativa di Castrovilli che però non riesce a servire Vlahovic. Berardi entra in area di rigore su servizio di Obiang, Dragowski atterra il centravanti, calcio di rigore a favore del Sassuolo. Berardi si presenta sul dischetto e non sbaglia! La sfera termina all’incrocio dei pali. Quando siamo giunti all’ora di gioco il punteggio è di uno a uno, decidono al momento Bonaventura e Berardi. Pestone di Pezzella su Raspadori nell’azione successiva ed altro rigore per il Sassuolo! Ancora Berardi che non sbaglia! Il Sassuolo la ribalta in due minuti! Boga parte palla al piede e viene fermato con le cattive da German Pezzella. Ci prova Berardi su punizione ma non inquadra la porta. Fiorentina all’assalto, il Sassuolo punta sul contropiede. Maxime Lopez! Arriva il tris del Sassuolo! Bel destro di Maxime Lopez che non lascia scampo a Dragwoski, affonda la Fiorentina. Ammonito Eysseric dopo il fallo su Chiriches. Berardi parte ma Pezzella lo chiude in tempo. Pulgar atterra Boga e si prende il giallo. Ci prova anche Obiang ma non trova la porta. Termina il match con il Sassuolo che supera la Fiorentina per tre reti ad uno.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (41′ st Marlon), Chiriches, Ferrari, Rogerio (1′ st Kyriakopoulos); Obiang, Lopez; Traorè (1′ st Defrel), Djuricic (1′ st Berardi), Boga; Raspadori (31′ st Locatelli). Allenatore: De Zerbi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (33′ Malcuit), Bonaventura (26′ st Callejon), Pulgar, Castrovilli (26′ st Eysseric), Biraghi (38′ st Kouame); Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 31′ Bonaventura (F), 14′ st rig., 17′ st rig. Berardi (S), 30′ st Lopez (S)

Ammoniti: Castrovilli, Milenkovic, Eysseric, Pulgar, Biraghi (F) Lopez, Obiang, Traorè (S)

