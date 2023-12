Video/ Sassuolo Genoa (1-2) gol e highlights: Ekuban completa la rimonta! (Serie A, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO GENOA: LA SINTESI

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore il Genoa supera in trasferta ed in rimonta il Sassuolo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gilardino partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 5′ con una conclusione di Ekuban, fermato in qualche modo in corner da Ferrari. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Dionisi crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 28′ grazie alla rete messa a segno da Pinamonti, bravo nel concretizzare l’assist offertogli dal suo ocmpagno Lauriente. Il loro collega Henrique manca poi una chance per raddoppiare al 45’+1′ a causa della parata di Martinez.

Diretta/ Sassuolo Genoa Primavera, streaming video tv: gli emiliani per il riscatto (23 dicembre 2023)

Nel secondo tempo i rossoblu ricominciano la sfida in maniera arrembante suonando la carica al 50′ con un colpo di testa alto di Badelj dall’altezza del dischetto ed al 53′ con Gudmundsson, sollecitando alla parata l’estremo difensore Consigli. Nell’ultima parte dell’incontro il Grifone ribalta la situazione trovando il gol del pareggio al 64′ per merito di Gudmundsson, che trasforma il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Erlic, e completano la rimonta all’87’ con il gol del sorpasso firmato da Ekuban, su suggerimento proprio di Gudmundsson.

Diretta/ Sassuolo Genoa (risultato finale 1-2): Ekuban completa il sorpasso! (Serie A, 22 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Lauriente e Ferrari da un lato, Bani dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciassettesimo turno di campionato permettono al Genoa di salire a quota 19 nella classifica della Serie A staccando i diretti rivali di giornata del Sassuolo, rimasti appunto fermi a 16 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO GENOA: IL TABELLINO

Sassuolo-Genoa 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 28′ Pinamonti(S); 64′ RIG. Gudmundsson(G); 87′ Ekuban(G).

Diretta/ Udinese Sassuolo (risultato finale 2-2): doppietta di Berardi! (17 dicembre 2023)

Assist: 28′ Lauriente(S); 87′ Gudmundsson(G).

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pederses; Boloca, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Ruan, Bajrami, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide.

GENOA (3-5-2) – Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Matturro, Hefti, Haps, Thorsby, Strootman, Jagiello, Galdames, Puscas, Fini.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 12′ Bani(G); 22′ Lauriente(S); 39′ Ferrari(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO GENOA













© RIPRODUZIONE RISERVATA