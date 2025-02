VIDEO SASSUOLO JUVE STABIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore il Sassuolo torna in testa al campionato sconfiggendo la Juve Stabia per 2 a 0. Nel primo tempo i campani si mettono subito le mani tra i capelli quando il VAR aiuta il direttore di gara ad annullare il gol siglato da Maistro per una posizione di fuorigioco evidenziata dopo una lunga revisione all’11’.

La gara rimane bloccata per diversi minuti e soltanto al 45′ Laurienté trova il modo di spezzare l’equilibrio segnando il gol del vantaggio su assist del collega Toljan in favore degli emiliani. Nel secondo tempo, avendo perso per espulsione il tecnico Pagliuca per proteste all’intervallo, i campani chiamano alla parata l’estremo difensore Moldovan al 50′ tramite un colpo di testa di Ruggero.

Nel finale si riaccende Laurienté tra i neroverdi per servire al 71′ il passaggio vincente a Mulattieri e siglare in questo modo la rete del raddoppio conclusivo. Inutile quindi il gol annullato alle Vespe con Leone per fuorigioco di Adorante all’80’.

VIDEO SASSUOLO JUVE STABIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS