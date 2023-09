Video/ Sassuolo Juventus (4-2) gol e highlights: neroverdi magistrali (23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO JUVENTUS: DISASTRO JUVE!

Sassuolo e Juventus, il risultato è rimasto fermo sullo 0-0, ma c’è stata un’occasione chiave creata dal difensore Danilo della Juventus. Danilo ha colto l’opportunità in un calcio d’angolo ben battuto dalla Juventus. Si è elevato in aria, sovrastando la difesa avversaria, e ha colpito la palla con la testa mirando alla porta del Sassuolo. Il portiere del Sassuolo ha compiuto una parata straordinaria, respingendo la palla e mantenendo inviolata la propria porta. Questa occasione ha dimostrato la pericolosità della Juventus su calcio piazzato e la solida reattività del portiere del Sassuolo. Mentre il cronometro avanzava nei primi venti minuti del primo tempo, i tifosi erano in trepidante attesa di vedere quale squadra avrebbe ottenuto il vantaggio in questa affascinante partita tra Sassuolo e Juventus.

Sassuolo e Juventus, il punteggio era fissato a 1-1, con un gol che ha catturato l’attenzione dei tifosi: un autogol di Matías Viña. La Juventus stava cercando di prendere il controllo della partita e aveva creato diverse occasioni da gol. Durante uno di questi momenti di attacco, un cross pericoloso è stato calciato nell’area di rigore del Sassuolo. Matías Viña, il difensore del Sassuolo, in un tentativo disperato di evitare che il pallone raggiungesse un attaccante della Juventus, ha involontariamente deviato la palla nella propria rete. Questo autogol ha sorpreso tutti in campo, incluso il portiere del Sassuolo, e ha portato il punteggio a 1-1. La Juventus ha festeggiato il gol inaspettato, mentre il Sassuolo ha cercato di recuperare la concentrazione. Questo gol ha reso la partita ancora più avvincente, poiché entrambe le squadre si sono impegnate ulteriormente per ottenere il vantaggio prima della fine del primo tempo. I tifosi erano impazienti di vedere cosa avrebbe riservato il resto della partita tra Sassuolo e Juventus, segna alla fine Berardi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO JUVENTUS, IL SECONDO TEMPO

Sassuolo e Juventus, il risultato è stato di 2-1 in favore del Sassuolo, ma c’è stata un’occasione significativa creata da Adrien Rabiot della Juventus. La Juventus stava cercando disperatamente di pareggiare il punteggio dopo essere stata in svantaggio nel primo tempo. Rabiot, con la sua abilità nel centrocampo, è stato uno dei protagonisti nell’offensiva bianconera. Durante un’azione ben coordinata, ha ricevuto il pallone appena fuori dall’area di rigore del Sassuolo. Con un tiro potente e ben indirizzato, Rabiot ha cercato di superare il portiere del Sassuolo e pareggiare il punteggio. Tuttavia, il portiere del Sassuolo ha compiuto un’ottima parata, deviando la palla fuori dalla porta.

Sassuolo e Juventus si è conclusa con un punteggio finale di 4-2 in favore del Sassuolo. Durante il finale della partita, Federico Chiesa ha contribuito a consolidare il vantaggio della Juventus segnando un gol, ma c’è stato anche un autogol da parte di Gatti che ha ulteriormente ampliato il divario a favore del Sassuolo. Federico Chiesa, con le sue abilità di attacco e velocità, è riuscito a sfondare la difesa del Sassuolo e a segnare un gol importante per la Juventus, riducendo il distacco nel punteggio. Dall’altra parte, un momento sfortunato è stato un autogol di Gatti. Questo episodio ha portato un punto a favore del Sassuolo è riuscito comunque a mantenere il vantaggio e a vincere la partita 4-2. Questa partita è stata caratterizzata da molta azione e colpi di scena, e il Sassuolo ha ottenuto una vittoria importante contro una squadra di alto livello come la Juventus.

VIDEO GOL SASSUOLO JUVENTUS, IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi (dal 1′ st Viti), Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Theiner, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Castillejo, Viti, Volpato Thorstvedt, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (dal 14′ st Weah), Miretti (dal 1′ st Fagioli), Locatelli (dal 38′ st Milik), Rabiot, Kostic (dal 1′ st Iling-Junior); Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Fagioli, Weah, Nicolussi C., Milik, Iling-Junior, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Reti: al 12′ pt Laurienté, al 21′ pt Vina (autorete), al 41′ pt Berardi, al 33′ st Chiesa, dal 37′ st Pinamonti, al 50′ st Gatti (autorete)

Ammonizioni: Rabiot, Boloca, Danilo, Berardi, Vina

