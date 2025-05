VIDEO SASSUOLO MILAN PRIMAVERA: IL TABELLINO

Video Sassuolo Milan che racconta una sfida molto entusiasmante e piena di emozioni e gol fin dai primissimi minuti di partita. La sblocca la formazione neroverde con Knezovic con una grande conclusione di contro balzo imprendibile per il portiere. Il Milan non è in partita e il Sassuolo colpisce ancora, questa volta con Di Bitonto, abile a salire di testa in elevazione spedendo la palla in porta. Grande gol per il giocatore del Sassuolo ma non è finita qui. Knezovic, ancora scatenato, si mette in proprio e regala una super conclusione da fuori per il tris del Sassuolo. Milan in completa difficoltà questo pomeriggio al Viola Park.

C’è poco da raccontare nel secondo tempo. Pioggia di cambi con il risultato che non cambia: confermato il 3-0 del primo tempo. Vince il Sassuolo con un meraviglioso primo tempo contro il Milan che finisce anzitempo la sua stagione. Per il Sassuolo si continua. La formazione neroverde va nella final four affrontando l’Inter. L’altra semifinale, invece, è tra Roma e Fiorentina. Le due squadre vincitrici si affronteranno in finale.

VIDEO SASSUOLO MILAN PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS