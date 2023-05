Video/ Sassuolo Monza (1-2) gol e highlights: Pessina firma il sorpasso!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO MONZA: I BRIANZOLI VOLANO

Nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, il Monza trionfa allo scadere in casa del Sassuolo: al “Mapei Stadium” finisce 2-1 in favore della formazione di Palladino che sale a quota 52 punti in classifica, nero-verdi fermi a 44. Vittoria in extremis per il Monza ma Sassuolo che, forse, avrebbe meritato qualcosa in più. Nei primi minuti di gioco i biancorossi faticano a trovare i soliti spazi in costruzione, con la squadra di Dionisi che è piuttosto dinamica nel chiudere le linee di passaggio. Gli attacchi dei padroni di casa passano spesso dai piedi di Berardi: poco prima del 20’ Di Gregorio si supera due volte, prima sul destro di Bajrami e poi sul sinistro del numero 10. Verso la metà del primo tempo viene fischiato un calcio di rigore ai neroverdi, per il tocco di mano di Sensi sulla conclusione di Berardi. Il Var interviene, revocando la decisione dell’arbitro per via della posizione irregolare di Toljan. A pochi istanti dal duplice fischio arriva l’episodio che stappa la partita: tocco di mano (rivisto da Santoro al Var) di Izzo e calcio di rigore per i neroverdi: dal dischetto Berardi non sbaglia, spiazza Di Gregorio e al 51’ fa 1-0.

Gli uomini di Dionisi aprono la ripresa con lo stesso piglio, spingendo tanto alla ricerca del 2-0. Alla prima occasione buona però il Monza pareggia: cross basso dalla destra del neoentrato Birindelli e girata del solito Ciurria, che sigla l’1-1. Otto minuti più tardi la gara cambia ancora: fallo da dietro di Ruan, che prende il secondo giallo e lascia il Sassuolo in inferiorità numerica. I brianzoli provano ad approfittare dell’uomo in più, e in pieno recupero riesce a strappare i tre punti: assist del neoentrato Vignato per il capitano Pessina, che al 93’ firma il gol partita e mette le ali alla squadra di mister Palladino.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi (dal 74′ Zortea), Lopez, Henrique (dal 69′ Ferrari); Berardi (dal 74′ Thorstvedt), Pinamonti (dal 63′ Defrel), Bajrami (dal 63′ Ceide). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Obiang, Muldur, Romagna. Allenatore: Dionisi

Monza: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (dal 54′ Marlon); Ciurria, Pessina, Sensi (dal 54′ Birindelli), Carlos Augusto; Mota (dal 76′ Vignato), Caprari (dal 54′ Rovella); Petagna (dal 88’Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, D’Alessandro. Allenatore: Palladino

Reti:51′ p.t. Berardi rig (S), 60′ Ciurria (M), 93′ Pessina (M)

Espulso: Ruan (S)

Ammoniti: Marì (M), Caprari (M), Caldirola (M), Mota (M), Marlon (M)

