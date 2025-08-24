Video Sassuolo Napoli (risultato finale 0-2) gol e highlights della partita valida per la prima giornata di serie A

Il Napoli Campione d’Italia inizia con una vittoria la nuova stagione sul campo del Sassuolo. La compagine guidata da Conte ha in mano il pallino del gioco grazie anche al maggior tasso tecnico sul terreno di gioco. Un cross pennellato di Politano pesca il solito McTominay che di testa stappa la gara.

I padroni di casa provano a reagire ma mostrano grandi difficoltà nella fase costruttiva. Nel finale di prima frazione McTominay scaglia un bolide che termina la sua corsa contro la traversa. Il primo tempo termina con il Napoli meritatamente avanti.

VIDEO SASSUOLO NAPOLI: GOL E HIGHLIGHTS, SECONDO TEMPO

Nella ripresa la musica non cambia con il Napoli che sfiora il raddoppio con Politano. L’esterno calcia, la sfera viene deviata da Doig e termina sul palo, sulla ribattuta Lucca non riesce a ribadire in rete. La gara viene chiusa dal più atteso in campo, De Bruyne. Punizione dal vertice del belga con Turati che valuta male la traiettoria e non riesce ad intervenire.

Nel finale Sassuolo che chiude in dieci per l’espulsione di Konè. Il Napoli cercherà ora di chiudere la rosa sul mercato con tre colpi, esterno, centrocampista e attaccante. Il Sassuolo è logicamente da rivedere avendo incontrato una compagine nettamente superiore.

VIDEO SASSUOLO NAPOLI: GUARDA I GOL E GLI HIGHLIGHTS