Video/ Sassuolo Napoli (1-2): highlights e gol, i partenopei ritrovano i 3 punti!

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo Napoli 1-2 ci restituisce una grande protagonista del campionato di Serie A che è venuta a mancare per troppo tempo. Dopo oltre due mesi i partenopei interrompono un digiuno lunghissimo e probabilmente mettono fine a una crisi di risultati che li aveva allontanati dalle posizioni di vertice della classifica. Ormai fuori dai giochi per lo scudetto con Juventus e Inter ad anni luce di distanza, il successo in rimonta ottenuto al Mapei Stadium di Reggio Emilia può comunque rilanciare gli uomini di Gattuso nella corsa verso la Champions League. Come al solito i neroverdi di De Zerbi partono fortissimo mettendo in seria difficoltà gli avversari di turno, Duncan e Caputo spaventano Meret che poi verrà trafitto da Traoré, al suo terzo gol stagionale. I padroni di casa non riescono però a chiuderla con Boga che scuote l’esterno della rete, Caputo che sembra meno ispirato del solito sotto porta e Muldur che dopo una cavalcata napoleonica manda il pallone sul fondo. Gli ospiti stringono i denti rischiando di subire lo 0-2 e poi, quando il Sassuolo cala, trova le forze di ribaltare la situazione con Allan che si sblocca con un gol liberatorio. Con il punteggio nuovamente in parità il Napoli affonda più volte il colpo, Callejon scheggia la traversa e poi si vede annullare la rete del sorpasso che arriverà proprio nel recupero, a tempo praticamente scaduto, con l’autogol di Obiang che anticipa Elmas ma trafigge beffardamente Pegolo. Tre punti che possono essere di buon auspicio per il nuovo anno, in cui il Napoli è chiamato a tornare sui livelli e sulle posizioni che gli competono per riscattare una prima parte di stagione sin qui deficitaria (e rimaniamo nell’eufemismo).

LE DICHIARAZIONI

Rino Gattuso affida il suo commento ai microfoni di Sky Sport: “Siamo malati in via di guarigione, erano due mesi che la squadra non vinceva in campionato. Nel secondo tempo siamo stati bravi ma la strada da percorrere è ancora lunga, ero consapevole che in dieci giorni non si possono fare miracoli ma posso contare su tanti giocatori di qualità che devono ritrovarsi dopo una prima parte di campionato disastrosa. Questi ragazzi devono tornare a divertirsi quando scendono in campo, il mio compito sarà restituirgli l’entusiasmo che hanno smarrito ultimamente”. Roberto De Zerbi non nasconde l’amarezza per il KO maturato in extremis e per aver raccolto, ancora una volta, meno di quanto seminato: “Dispiace per il risultato, facciamo sempre fatica a chiudere le partite, ci manca l’ultimo step per compiere il salto di qualità, dobbiamo farci più furbi altrimenti non si va da nessuna parte. La prestazione fine a se stessa non serve a nulla se poi non arrivano i punti. Al di là della crisi il Napoli rimane una grande squadra e noi abbiamo bisogno della partita perfetta per vincere contro le grandi squadre”.





