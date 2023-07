Video/ Sassuolo Pafos (2-1) gol e highlights: Berardi e Defrel ribaltano i ciprioti (19 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO PAFOS: SI RIPARTE DA BERARDI!

Il Sassuolo piega per due reti ad uno in amichevole il Pafos grazie alle reti siglate da Berardi e Defrel. I ciprioti erano andati in vantaggio grazie alla rete siglata da Valakari. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Berardi crossa in mezzo, Erlic viene anticipato dal un difensore avversario. Sassuolo che fa girare la palla a caccia del varco giusto per colpire. Valakari! La sblocca il Pafos! Errore a centrocampo del Sassuolo con i cipriotti che conquistano la sfera e ripartono, cross dalla destra con Valakari che supera Consigli. Ci prova Pinamonti dai trenta metri, palla molto alta. Berardi! La riprende il capitano del Sassuolo! Bajrami salta un avversario e appoggia per Kyriakopoulos che vede Berardi, sinistro vincente che non lascia scampo al portiere avversario.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO PAFOS: IL SECONDO TEMPO

In casa Sassuolo molti i cambi, naturalmente si cerca di dare spazio a tutti. Kyriakopoulos ci prova su punizione, tiro facilmente parato dal portiere avversario. Mulattieri di testa sfiora il gol! Volpato la mette in mezzo da punizione, ci arriva Mulattieri che di testa non trova la porta. Sassuolo che attacca a caccia del vantaggio. Mulattieri aggancia in area e calcia, sfera deviata. Ottima azione personale di Volpato che subisce fallo. Defrel! Passa in vantaggio il Sassuolo! Piatto dal limite dell’area sporcato da Michael, la sfera prende una strana traiettoria e supera il portiere avversario. Termina il match, vince il Sassuolo.

VIDEO SASSUOLO PAFOS, IL TABELLINO

MARCATORI: 13′ Valakari (P); 26′ Berardi, 89′ Defrel (S)

SASSUOLO 1° TEMPO FORMAZIONE UFFICIALE (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Kyriakopoulos; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Antiste; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi

SASSUOLO 2° TEMPO (4-2-3-1): Cragno; Paz (74′ Muldur), Flamingo, Ruan Tressoldi (74′ Miranda), Kyriakopoulos (61′ Rogerio); Matheus Henrique, Thorstvedt (61′ Leone); Defrel, Volpato, Ceide (85′ Russo); Mulattieri. Allenatore: Alessio Dionisi

PAFOS: Ivusic (70′ Vakyluk); Michael, Kvida (65′ Constantinou), Demetriou (46′ Rocha Pelagio), Costa Tavares, Name (65′ Oliveira Moreira), Dragomir (46′ Ikoko), Valakari (65′ Kane), Davo (65′ Rovaris Dall’Igna), De Macedo Jairo (10′ Amdusalamov), Bruno Felipe (65′ Papastylianoy). Allenatore: Juan Carlos Carcedo Mardones

ARBITRO: Daniele Chiffi della sezione di Padova

