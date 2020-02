Video/ Sassuolo Parma (0-1): highlights e gol, la decide Gervinho! (Serie A)

Un solo gol nel video di Sassuolo Parma, quello che permette ai Ducali di restare aggrappati ad un sogno chiamato Europa League. Torna titolare l’ex Roma Gervinho, che decide il derby contro i neroverdi grazie ad una rete nel primo tempo. La formazione di De Zerbi ha costruito molto, ma non è riuscita a raccogliere i frutti al termine di una partita dura e complicata. La sfida mette fin da subito in evidenza gli atteggiamenti opposti delle due squadre: da una parte il Sassuolo più propositivo, dall’altra un Parma molto attento in copertura e pronto a ripartire. Il primo vero squillo della partita è per il Sassuolo, con Obiang che vede respingersi il tiro da un buon Colombi. La squadra di D’Aversa non resta a guardare e al venticinquesimo minuto, sugli sviluppi di un contropiede, confeziona il gol con un pimpante Gervinho. Ai neroverdi non manca la voglia di tentare la rimonta, ma un po’ di precisione manca eccome: Caputo, ad esempio, getta alle ortiche una ghiotta opportunità davanti a Colombi e il punteggio resta sullo 0-1. Nel secondo tempo il Parma irrobustisce la difesa, il Sassuolo aumenta il carico offensivo con Berardi, Boga e Djuricic che si gettano in avanti alla ricerca disperata del pareggio. I nervoerdi attaccano con grande determinazione, ma il più delle volte vengono arginati da Bruno Alves e compagni. L’occasione più importante capita proprio al Sassuolo: Locatelli colpisce un’incredibile traversa con un destro velenosissimo. Non succede null’altro di eclatante da qui alla fine del match. Vince il Parma.

IL TABELLINO

Sassuolo-Parma 0-1

Marcatori: 25′ Gervinho

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (65′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (65′ Defrel), Boga (77′ Haraslin); Caputo.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian (42′ Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Siligardi (75′ Pezzella), Cornelius, Gervinho (55′ Grassi)

