Video/ Sassuolo Parma (1-1) gol e highlights: Djuricic risponde a Kucka (Serie A)

VIDEO SASSUOLO-PARMA (1-1)

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore le formazioni di Sassuolo e Parma si annullano a vicenda pareggiando in extremis per 1 a 1, come ammiriamo nel video Sassuolo Parma. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister D’Aversa patiscono immediatamente un infortunio per Kucka, rimasto ferito a causa di uno scontro irregolare con Chiriches. I ducali tentano di affacciarsi in zona offensiva tramite le iniziative di Gervinho ma sono invece i padroni di casa guidati dal tecnico De Zerbi a sfiorare la rete del possibile vantaggio quando Kyriakopoulos coglie la traversara intorno all’11’. I minuti scorrono sul cronometro ed il Sassuolo sembra voler insistere in attacco, rendendosi pericoloso tramite il tiro di Caputo del 12′, parato da Sepe. Il Parma risponde al 18′ sfiorando il gol del vantaggio con Pezzella, incapace di prendere correttamente la mira sul suggerimento di Kucka. I neroverdi si vedono quindi annullare un gol di Caputo, su assist di Lopez, al 24′ attraverso l’ausilio del VAR che ravvisa una posizione di fuorigioco. Sul fronte opposto la punizione di Brugman del 26′ si stampa contro la barriera mentre il solito Caputo non arriva a deviare il passaggio del suo compagno Lopez al 28′. Dopo la rete del Sassuolo non convalidata dal VAR, i Crociati tornano a spingere guadagnando terreno riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 37′ grazie al gol del vantaggio messo a segno da Kucka, capitalizzando l’assist del suo compagno Pezzella nel migliore dei modi. Nel finale della prima frazione di gioco è poi Cornelius a mancare lo specchio della porta avversaria e l’eventuale raddoppio con un colpo di testa al 42′.

Nel secondo tempo è il neo entrato Muldur a cercare di suonare la carica per i neroverdi sebbene il suo tiro venga deviato da Caputo e bloccato da Sepe al 48′. Il Parma agisce in cerca del bis sprecando un contropiede con Kucka al 49′ e calciando poi con scarsa precisione con Kurtic al 53′. Nemmeno i loro compagni Cornelius e Gervinho riescono a combinare qualcosa di meglio a causa dell’attento Chiriches sia al 54′ che al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i neroverdi di casa acciuffano il gol del pareggio definitivo nel recupero al 90’+5′ grazie al calcio di rigore trasformato da Djuricic e concesso per un fallo di Busi ai danni di Ferrari. Il punto conquistato in questo diciottesimo turno di campionato permette rispettivamente al Sassuolo di salire a quota 30 ed al Parma di portarsi a quota 13 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO SASSUOLO PARMA: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Sassuolo abbia meritato di strappare il pareggio con il Parma a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 51%, dato questo supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’89% contro il 78% con 463 contro 251 appoggi completati. I Ducali si sono difesi come evidenziato dal 57 a 38 nei recuperi, di cui 14 per Chiriches, ma i neroverdi hanno saputo distinguersi in fase offensiva tramite il 15 a 11 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 3 a 2 nelle occasioni da gol, con 2 per l’ottimo Kucka. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Sassuolo è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 11, dei quali 5 del solo Maxime Lopez, nel computo dei falli commessi e l’arbitro Ivano Pezzuto, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Chiriches, Lopez e Rogerio da un lato, Brugman e Busi dall’altro.

Sassuolo-Parma 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 37′ Kucka(P); 90’+5′ RIG. Djuricic(S).

Assist: 37′ Pezzella(P).

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Toljan(46′ Muldur), Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos(71′ Rogerio); Magnanelli(60′ Djuricic), Maxime Lopez, Ayhan; H. Traoré(86′ Raspadori), Caputo(71′ Haraslin), Defrel. Allenatore: Roberto De Zerbi.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Iacoponi, Dierckx, Busi, Giu. Pezzella(74′ Ricci); A. Grassi(86′ Sohm), Brugman(87′ Cyprien), Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kucka. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce).

Ammoniti: 1′ Chiriches(S); 72′ Lopez(S); 77′ Rogerio(S); 80′ Brugman(P); 84′ Busi(P).

