Video/ Sassuolo Roma (2-2) gol e highlights: Cristante salva i giallorossi (Serie A)

VIDEO SASSUOLO ROMA (2-2): CRISTANTE PAREGGIA AL 94′

Sassuolo e Roma si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Abraham, su rigore, l’autogol di Smalling, Traorè e Cristante. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. La sblocca Traorè dopo sette minuti di gioco! Il suo tiro viene inizialmente murato, sul rimpallo la mette in rete. Il direttore di gara annulla il gol per un tocco con il braccio precedente. Pellegrini prova a servire Vina, chiude la difesa dei neroverdi. Il Sassuolo prova ad imbucare per Defrel, palla troppo lunga. Berardi ci prova con il tiro a giro, sfera che termina fuori di un soffio, prima occasione per il match a favore del Sassuolo. Berardi riceve palla e punta Vina, ma finisce per fare fallo sull’esterno giallorosso. Ghiotta occasione per la Roma con Afena-Gyan! Da solo contro Consigli calcia addosso al portiere avversario! Fallo di Ferrari su Vina, giallo per il difensore.

Intervento scomposto di Mancini su Henrique, scatta il giallo anche per il difensore giallorosso.Vina per Oliveira, il cross del portoghese non trova nessuno. Defrel per Frattesi che crossa, para facile Rui Patricio. Abraham per un soffio non arriva all’appuntamento con il gol in spaccata. Azione personale di Traorè che supera Kumbulla, il suo tiro è facile preda di Rui Patricio. Mancano pochi minuti alla fine della prima frazione di gioco. Cross di Vina, Chiriches tocca con il braccio in area, calcio di rigore per la Roma! Sul dischetto si presenta Abraham che non sbaglia! Tiro centrale per il vantaggio della Roma. Intanto Berardi si prende un giallo per proteste. Entrata in ritardo di Maxime Lopez su Vina, scatta il giallo. Termina la prima frazione tra Sassuolo e Roma, decide al momento il rigore di Abraham.

VIDEO SASSUOLO ROMA: IL LSECONDO TEMPO

Pareggia il Sassuolo grazie all’autogol di Rui Patricio! Ottima azione di Traorè che crossa e trova la deviazione del difensore inglese nella sua porta. Dovrebbe essere in realtà autogol di Rui Patricio dopo il tocco del difensore. Sassuolo rinvigorito dalla rete del pareggio, i padroni di casa attaccano ora con grande convinzione. Resta davvero clamorosa la papera di Rui Patricio, intanto la Lega Serie A attribuisce l’autogol a Smalling, vedremo se cambierà la decisione. Muldur a terra in area, dopo un Ceck al VAR il direttore di gara non assegna il rigore. Abbiamo intanto superato l’ora di gioco, siamo sul risultato di parità. Traorè pesca Frattesi in area, spreca malamente il centrocampista. Servizio per Shomurodov in profondità, Chiriches chiude. Traorè! Passa in vantaggio il Sassuolo che ribalta il match! Cross di Berardi e grande inserimento di Traorè che controlla e supera Rui Patricio.

Shomurodov entra in area e calcia, Consigli controlla facile. Ferrari prende con una ginocchiata Abraham, secondo giallo ed espulsione, Sassuolo in dieci uomini. Dionisi inserisce due difensori, Ruan e Ayhan per Defrel e Frattesi. Pellegrini ci prova su punizione, para Consigli. Giallo per Kumbulla dopo un battibecco con Berardi. Intanto esce Berardi ed entra Ceide. Pochi minuti alla fine, la Roma si riversa in avanti a caccia del pari. Buona occasione per Mkhitaryan che non centra la porta. Sei i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Cross di Cristante, para facile Consigli. Cristante! La riprende la Roma! Veretout la mette in mezzo da angolo e Cristante di testa supera Consigli. Maxime Lopez aveva salvato, ma oltre la linea. Termina sul due a due la sfida tra Sassuolo e Roma.

VIDEO SASSUOLO ROMA: IL TABELLINO

Reti: 45’+1 Abrahams (R), 47′ Smalling (A), 73′ Traorè (S), 90’+4 Cristante

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (dal 79′ Ayhan), Maxime Lopez, Matheus Henrique (dal 67′ Harroui); Berardi (dal 83′ Ceide), Defrel (dal 79′ Trassoldi), Traorè.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Harroui, Samele, Ruan Tressoldi

Allenatore: Alessio Dionisi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini (dal 76′ Maitland-Niles), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (dal 82′ Carles Perez), Mkhitaryan, Sergio Oliveira (dal 69′ Cristante), Pellegrini, Vina dal 76′ Veretout); Afena-Gyan (dal 69′ Shomurodov), Abraham

A disposizione: Boer, Cerantola, Cristante, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, Keramitsis

Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Sig. Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Sig. Lo Cicero di Brescia e Sig. Prenna di Molfetta.

IV Uomo: Sig. Santoro di Messina.

VAR: Sig. Mazzoleni di Bergamo e Sig. Tegoni di Milano.

Ammoniti: Ferrari (S), Mancini (R), Berardi (S), Lopez (S), Kumbulla (R)

Espulsi: Ferrari (S)

