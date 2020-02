Video/ Sassuolo Roma (4-2): highlights e gol. Disfatta giallorossa al Mapei Stadium

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo Roma 4-2 ci mostra la debacle dei giallorossi che solamente domenica scorsa nel derby della Capitale avevano pesantemente ridimensionato la Lazio e quindi al Mapei Stadium di Reggio Emilia era più che lecito attendersi un’altra prestazione brillante della squadra di Paulo Fonseca. Che invece sbaglia completamente l’approccio alla partita valevole per la 22^ giornata di Serie A e al 7′ del primo tempo viene punita per la prima volta da Caputo che ridicolizza Mancini e trafigge Pau Lopez. Il portiere spagnolo nega il raddoppio a Locatelli ma poi ci pensa ancora l’ex-attaccante dell’Empoli (dieci centri in campionato per lui) a fargli raccogliere per la seconda volta il pallone in fondo alla rete. Non pervenuta la reazione dei capitolini che al 26′ capitolano per la terza volta quando Berardi (uno dei migliori in campo) inventa uno splendido corridoio per Djuricic che ringrazia e insacca. KO tecnico per gli ospiti, frastornati dai ritmi infernali imposti dagli uomini di De Zerbi che nella ripresa accusano un calo fisiologico, nemmeno il miglior Liverpool di Klopp può reggere così per novanta minuti. Nella ripresa la Roma riprende fiato e riesce anche a riaprire il match con Dzeko e Veretout: il centrocampista belga trasforma un calcio di rigore provocato dal fallo di mano di Boga. Il numero 7 si fa subito perdonare con una grandissima giocata, una serpentina che ubriaca Mancini disastroso su tutta la linea, e dire che pochi giorni fa sembrava un incrocio tra Gentile e Beckenbauer (se vi piace scommettere vi consigliamo di non mettere l’1 fisso su Lazio-SPAL, potrebbero arrivare grosse sorprese dall’Olimpico). Il francese di origini ivoriane mette il punto esclamativo nel momento più delicato, quando la Lupa sembrava sul punto di completare una rimonta che all’intervallo sembrava impossibile. Termina nel peggiore dei modi la gara di Pellegrini, espulso per somma di ammonizioni a venti minuti dal novantesimo. Villar e Carles Perez avrebbero preferito sicuramente esordire in uno scenario più allegro, sicuramente l’Atalanta non si farà sfuggire contro il Genoa la possibilità di tornare al quarto posto in classifica.

LE DICHIARAZIONI

Francesco Caputo, autore di una doppietta, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra con delle potenzialità enormi, non era facile resistere agli assalti della Roma nel secondo tempo eppure siamo riusciti a tenere duro, siamo veramenti fieri e orgogliosi di questa impresa. E’ stata una partita perfetta, continuiamo così, veniamo da tre risultati utili consecutivi e queste vittorie con le grandi squadre ti danno ulteriore fiducia per il futuro. A livello personale è un traguardo importante arrivare in doppia cifra per otto stagioni consecutive, sono venuto qui per mettermi a completa disposizione del gruppo e sono davvero contento di dare un contributo significativo alla causa. Peccato per la tripletta, Toljan poteva passarmelo meglio quel pallone”. Il commento di Paulo Fonseca, amareggiato per la quinta sconfitta in campionato: “Posso solo fare i complimenti al Sassuolo per l’ottimo primo tempo, ha vinto con merito. Noi abbiamo sbagliato tutto all’inizio, è impossibile strappare i tre punti quando commetti così tanti errori. Una squadra che vuole lottare per un posto in Champions League non può permettersi una simile figuraccia, pensavo che l’ottima gara contro la Lazio fosse un punto di partenza. Da parte nostra non c’era alcuna intenzione di sottovalutare l’impegno, sapevamo che i neroverdi potevano crearci grosse problemi nelle ripartenze e infatti ogni volta che attaccavano ci hanno fatto male”. Roberto De Zerbi non nasconde l’euforia per aver fermato una delle grandi del campionato: “Oggi è andato tutto alla perfezione, avanzando quando trovavamo gli spazi e indietreggiando senza perdere la trebisonda quando erano gli avversari ad attaccare. Abbiamo sempre mantenuto le misure in mezzo al campo, eravamo sempre posizionati bene. Già all’andata ci eravamo comportati bene, solo che all’epoca perdemmo troppi palloni che la Roma seppe trasformare in gol. Stasera siamo stati completi, abbiamo curato con più attenzione e ferocia entrambe le fasi”.

