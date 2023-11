Video/ Sassuolo Salernitana (2-2) gol e highlights: i granata rimangono ultimi (Serie A, 10 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO SALERNITANA: LA SINTESI

Video Sassuolo Salernitana ricco di emozioni. Al “Mapei” un punto che, probabilmente, non soddisfa nessuno. Sassuolo e Salernitana pareggiano (2-2) ma i campani recriminano per il doppio vantaggio sfumato mentre i nero-verdi si leccano le ferite per le tante occasioni vanificate da un Ochoa in giornata di grazia. Partenza da incubo per il Sassuolo che contro la Salernitana passa in svantaggio quando l’orologio non ha ancora finito cinque giri di lancette: Ikwuemesi viene lanciato sul filo del fuorigioco da Mazzocchi, la linea dei difensori è interrotta da Vina che tiene in gioco il giocatore ospite che arriva così davanti a Consigli e non può sbagliare. Al 17’ arriva il raddoppio della Salernitana con Dia che non viene marcato da Ferrari e spara forte sotto alla traversa per il 2-0. Poi negli ultimi dieci minuti i neroverdi risorgono e al 36’ Thorstvedt rimette in partita i suoi con un inserimento a centro area, riceve da una spizzata di Defrel servito da Berardi e fa 1-2. Solo due minuti più tardi è Pinamonti a far vibrare la traversa col destro.

Nella ripresa parte benissimo la squadra di Dionisi che al 52’ trova il pareggio, ancora con un inserimento di Thorstvedt che viene servito in area da Vina e la difesa ospite rimane a guardare. Ancora un tentativo di Pinamonti al 61’, ma la palla va sul fondo. Doppio tentativo all’82’ per il Sassuolo che chiama Ochoa a superarsi per salvare il risultato. Il Sassuolo è sfortunato e all’86’ Mulattieri colpisce il palo, poi sulla ribattuta va Berardi da due passi, ma Ochoa è ancora immenso e para. Incredibile all’89’ l’ennesima parata del portiere ospite su Berardi.

VIDEO SASSUOLO SALERNITANA: IL TABELLINO

SASSUOLO:Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel (71′ Laurienté), Castillejo (71′ Volpato); Pinamonti (81′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Bajrami, Ceide, Viti, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Dionisi

SALERNITANA:Ochoa; Daniliuc (46′ Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen (60′ Legowski), Maggiore (84′ Martegani); Tchaouna (55′ Candreva), Ikwuemesi (55′ Simy), Dia. A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Stewart, Kastanos, Gyomber, Lovato. Allenatore: Filippo Inzaghi

Marcatori:5′ Ikwuemesi, 16′ Dia, 34’ e 52′ Thorstvedt

Arbitro: Ghersini di Genova

Ammoniti: Ikwuemesi, Toljan, Thorstvedt.

