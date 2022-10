Video/ Sassuolo Salernitana (5-0) gol e highlights: goleada neroverde! (Serie A)

VIDEO SASSUOLO SALERNITANA 5-0

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore il Sassuolo supera la Salernitana per 5 a 0, una vera e propria goleada che ci offrirà naturalmente molti spunti nel video Sassuolo Salernitana 5-0. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Dionisi a cominciare meglio la gara riuscendo infatti a passare in vantaggio verso il 12′ grazie alla rete messa a segno da Laurienté, bravo ad approfittare del suggerimento vincente offertogli dal suo compagno Thorstvedt.

I minuti scorrono sul cronometro ed i neroverdi trovano pure il gol del raddoppio al 39′ per merito del calcio di rigore trasformato da Pinamonti e concesso per fallo di Lovata ai danni di Ceide.

VIDEO SASSUOLO SALERNITANA 5-0: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza e gli emiliani trovano infatti il gol del tris al 53′ con Thorstvedt, lanciato da Alvarez dopo il pallone recuperato da Lopez. Nell’ultima parte dell’incontro il club del presidente Rossi cala il poker al 77′ con Harroui, su passaggio di Laurentié, al 76′ e Antiste chiude con la cinquina definitiva al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, proveniente dalla sezione di Livorno, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Rogerio da un lato e Vilhena dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Sassuolo di salire a quota 12 nella classifica della Serie A mentre la Salernitana non si muove rimanendo ferma a 7 punti.

IL TABELLINO

Sassuolo-Salernitana 5 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 12′ Laurentié(Sas); 39′ RIG. Pinamonti(Sas); 53′ Thorstvedt(Sas); 77′ Harroui(Sas); 90’+2′ Antiste(Sas).

Assist: 12′ Thorstvedt(Sas); 53′ Alvarez(Sas); 77′ Laurentié(Sas).

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Ceide. Allenatore: Alessio Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2) – Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno).

Ammoniti: 58′ Vilhena(Sal); 73′ Rogerio(Sas).

