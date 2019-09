Video/ Sassuolo-Sampdoria (4-1): gol e highlights, blucerchiati umiliati (Serie A)

Il Sassuolo distrugge la Sampdoria con un poker firmato dalla tripletta di Berardi e Traorè, la rete della bandiera per i liguri è stata siglata da Quagliarella su rigore. Vale dunque la pena dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Sassuolo Sampdoria qui sotto. Le statistiche invece parlano di un dominio clamoroso da parte degli emiliani. I padroni di casa hanno ottenuto il 65% del possesso palla contro il 35% della Sampdoria. Sono stati invece undici contro otto i tiri totali scagliati dalle rispettive compagini. Le statistiche personali vedono Berardi grande protagonista con quattro tiri dove ha trovato tre gol. Caputo, Duncan e Muldur hanno invece servito gli assist vincenti. Berardi grande protagonista avendo creato quattro azioni da gol. Muldur è stata la grande sorpresa avendo recuperato otto palloni. Gara quindi senza storia che ha visto il Sassuolo piegare la Sampdoria di Di Francesco.

VIDEO SASSUOLO SAMPDORIA 4-1, LE DICHIARAZIONI

Mister De Zerbi esalta la gara di Berardi che ha calato un tris d’autore. Queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: “Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte che temevamo, il risultato non dice che abbiamo faticato nella prima parte. E’ da mettere a posto l’inizio delle gare, abbiamo costruito tanto anche dopo il 4-0 dove potevamo fare qualcosa in più. Abbiamo fatto complessivamente una buona gara. Berardi? Risalta rispetto all’anno scorso perchè ha fatto tre gol ma è lo stesso, spero per lui che raggiunga un bottino alto di gol e tutti capiscono che merita la Nazionale”. Di Francesco è invece molto amareggiato per una sconfitta pesantissima: “Obiettivamente è stata una partita difficile. Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nella prima mezz’ora, ma, alla prima distrazione, abbiamo preso gol. Dopodiché ne abbiamo preso uno dietro l’altro e non siamo più stati mentalmente in partita. L’espulsione, poi, non ci ha aiutato. Sono preoccupato dal fatto che siamo una squadra senza molto equilibrio”.

SASSUOLO SAMPDORIA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





