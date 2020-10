Video/ Sassuolo Torino (3-3) gol e highlights: pareggio pirotecnico (Serie A)

Come contro il Bologna, il Sassuolo rimonta dall’1-3 anche contro il Torino, che a sua volta rinvia per l’ennesima volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale: ecco tutte le emozioni nel video Sassuolo Torino. Fitta nebbia al Mapei Stadium, le trame di gioco delle due squadre ne risentono sicuramente. La prima occasione dopo 5′ l’hanno avuta i neroverdi con un colpo di testa di Ferrari che ha mancato di poco il bersaglio, ma poi sono stati i granata ad andare vicini al gol in due occasioni. Prima con Verdi, che ha deviato a rete con un morbido tocco sotto misura, grande riflesso di Consigli che ha evitato un gol quasi fatto. Quindi al 18′ un gran destro al volo di Meité, ma anche stavolta il portiere di casa è riuscito ad arrivarci. I granata al 33′ hanno trovato il vantaggio sul Sassuolo: cross di Vojvoda, Chiriches buca l’intervento e Linetty può battere Consigli da posizione ravvicinata. Nella ripresa ospiti vicini al raddoppio al 9′ con un gran colpo di testa di Belotti che trova però la pronta risposta di Consigli. Al 12′ il portiere neroverde è di nuovo decisivo, sventando il gol di Verdi che si era presentato a tu per tu col portiere avversario su assist di Belotti, che successivamente impegna ancora il portiere di casa. Ma al 26′ è il Sassuolo a colpire: pareggia Djuricic, che gira a rete addirittura di tacco su un cross di Muldur. Finale pazzesco: il Torino sembra far sua la partita con un micidiale uno-due firmato da Belotti, che al 32′ riporta in vantaggio ai granata resistendo all’opposizione di Chiriches, e da Lukic che al 34′ chiude un triangolo proprio con lo scatenato Belotti. Poi accorcia le distanze Chiriches al 39′, con una gran botta di destro imparabile per Sirigu. Quindi, al 40‘ cross di Berardi e Caputo, tra la spalla e la testa, firma il clamoroso 3-3.

VIDEO SASSUOLO TORINO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

De Zerbi ha avuto la conferma che il suo Sassuolo non molla mai: “Ci sono degli aspetti positivi e altri da sistemare, non siamo ancora brillanti nel gioco. L’ho detto a Bologna, lo dico anche oggi: secondo me non abbiamo rubato niente, la partita l’abbiamo fatta sempre noi. Non molliamo mai, avere un carattere così vuol dire credere nel gruppo. Oggi sentivamo un po’ la pressione della classifica, non eravamo sciolti. Penso sia una cosa normale, ieri parlavo di non avere ansia: questo è il passaggio che deve avere una squadra come la nostra che deve sognare. Dobbiamo cercare il dettaglio, anche oggi abbiamo preso dei gol un po’ così. La qualità del passaggio diventa determinante, soprattutto quando troviamo avversari che preparano la partita con il possesso di palla in nostro favore“. Giampaolo chiede pazienza nella costruzione del suo Torino: “Con il Sassuolo ci giochi male perché è una squadra che un gran palleggio. Se non sei ordinato perdi per strada centimetri e spazi. Il Toro ha fatto una partita con fede, mi è piaciuto per questo: la prestazione è stata importante, mi dispiace per la mia squadra. Abbiamo bisogno di risultati per avere credibilità e per credere in ciò che facciamo. Belotti ha fatto una gran partita, forse abbiamo sprecato troppo. Quando ci siamo accordati è stata la prima cosa che ho detto: io ho queste caratteristiche. se non va bene lasciamo perdere. Mi hanno dato rassicurazioni, non ho notato nessun tipo di nervosismo. Lo sanno tutti, anche i calciatori: so che il tempo può essere una definizione astratta, ma io sono questo e non so prendere scorciatoie. Il metro di misura restano i calciatori, il loro impegno: quella di stasera è una dimostrazione di fedeltà“.





