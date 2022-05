Video/ Sassuolo Udinese (1-1) gol e highlights: pareggio e spettacolo

VIDEO SASSUOLO UDINESE (1-1): PAREGGIO AL MAPEI

Sassuolo e Udinese offrono spettacolo nell’anticipo della 36′ giornata di Serie A. Due squadre propositive, che interpretano la partita a viso aperto, si equivalgono e pareggiano 1-1. Il match si sblocca dopo 5 minuti, quando Raspadori offre un cioccolatino soltanto da scartare a Scamacca, e l’ex Genoa da lì non sbaglia. L’Udinese non accusa il colpo ed anzi, nel primo tempo va numerose volte vicino al gol del pari con Pablo Mari e Deulofeu. I neroverdi non stanno a guardare e rispondono con Frattesi e Berardi, che si divorano la rete del raddoppio, sparando alto di fronte a Silvestri.

Nella ripresa l’Udinese colpisce il Sassuolo su palla inattiva, dopo aver creato numerosi pericoli nei primi 45 minuti sempre con quella modalità: Nuytinck risolve una mischia in area e fa 1-1. L’arbitro annulla inizialmente, ma poi convalida grazie all’ausilio del VAR. Nei minuti di recupero succede di tutto e, prima i friulani sprecano il possibile colpo del KO con Deulofeu, che da solo davanti a Consigli non inquadra lo specchio, ed infine Traore sfiora il 2-1 con una delle sue classiche azioni dalla sinistra, ma Silvestri compie un prodigio e inchioda il risultato sull’1-1 finale. Una partita giocata su ritmi altissimi, squadre lunghe ed una classifica da entrambe le parti che permette di sprigionare fantasia e qualità. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SASSUOLO UDINESE 1-1

VIDEO SASSUOLO UDINESE, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Gabriel Cioffi, allenatore dell’Udinese e protagonista del match: “Dico bravi ai ragazzi: forse un po’ sfrontati nel primo tempo, ma bene chi è entrato. Merito ai ragazzi: quando trovi un’identità e sicurezze è giusto crederci, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto ma non è cambiato niente, non ci siamo snaturati. Il risultato poteva essere 4-4 o 5-4 per una delle due: buon punto per entrambe, non sazia la volontà di vincere ma fa fare un passetto avanti”.

Anche Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha reso omaggio ai suoi calciatori: “Un po’ di rammarico c’è, l’atteggiamento non lo abbiamo sbagliato. Peccato non aver segnato il secondo gol nel primo tempo, ha tenuto in vita l’Udinese. Da una palla inattiva poi è nato l’1-1, seppure non abbiano rubato nulla noi abbiamo avuto molte occasioni pulite andate sprecate. Mentalmente potevamo soffrire, invece potevamo segnare qualche gol in più. Mi dispiace per i ragazzi perché so che volevano vincere. Oggi potevamo scavalcare il Torino, ho visto che i giocatori hanno messo tutto in campo. Il Torino è in vantaggio negli scontri diretti, vediamo come andranno le ultime due partite”.

VIDEO SASSUOLO UDINESE, IL TABELLINO

SASSUOLO UDINESE 1-1 (1-0)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur (41′ st Tressoldi), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi (41′ st Traoré); Berardi, Scamacca (20′ st Defrel), Raspadori. A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches. All.: Dionisi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez (15′ st Nuytinck); Molina (16′ st Soppy), Pereyra (28′ st Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Pussetto (15′ st Nestorovski), Deulofeu. A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Ballarini, Benkovic. All.: Cioffi

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 6′ Scamacca (S), 32′ st Nuytinck (U)

Ammoniti: Perez (U), Becao (U), Ayhan (S), Kyriakopoulos (S)