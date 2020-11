Video/ Sassuolo Udinese (risultato 0-0) gli highlights. Polveri bagnate per De Zerbi

VIDEO SASSUOLO UDINESE: RIVIVIAMO L’ANTICIPO DI SERIE A

Una partita che è rimasta bloccata, come potete vedere nel video Sassuolo Udinese. Dopo tante partite da batticuore, solo uno 0-0 nella sfida che ha visto il Sassuolo impegnato con l’Udinese. I neroverdi hanno mancato la chance di issarsi da soli in testa alla classifica, pure in attesa dell’impegno della capolista Milan. La partita del Mapei Stadium stavolta è stata però davvero avara di emozioni. Al 9′ però il primo ammonito della partita è Pussetto tra i friulani per un fallo su Locatelli. All’11’ Musso blocca in due tempi una conclusione di Rogerio, quindi ammonizione anche per Nuytinck tra le fila dell’Udinese per un intervento irregolare su Caputo. Al 18′ bell’anticipo di Ahyan su Pussetto, che era pronto al colpo di testa vincente in area. Al 23′ non si chiude una combinazione fra Traoré e Berardi, alla mezz’ora cross proveniente dalla sinistra di Zeegelaar che trova l’inserimento in area neroverde di De Paul. L’argentino controlla e tira di prima intenzione ma una deviazione di Ferrari manda il pallone sopra la traversa. Ammonito Traoré per un fallo su Samir, prima dell’intervallo arriva anche un cartellino per Ferrari per un intervento su Pussetto, lo stesso Ferrari che aveva cercato la conclusione di potenza dal limite al 39′. L’ultima chance però ce l’ha l’Udinese con Samir che arriva al colpo di testa su punizione battuta da De Paul, ma il pallone non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa non cambia il copione della partita, il Sassuolo continua a gestire il possesso palla, l’Udinese si dimostra potenzialmente pericolosa nelle ripartenze. Al 12′ Becao non riesce ad arrivare su un pallone piazzato in area da De Paul che si era rivelato molto interessante, poi lunga fase di stallo fino al pari finale.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Un pizzico di polemica nei confronti degli avversari per Roberto De Zerbi dopo il pari del suo Sassuolo: “Sono contento che abbiamo fatto una partita da squadra matura, a me non piace vincere 4-3 ma mi piace vincerle 2-0, 3-0, 4-0 ma non mi piace dare un pugno e riceverlo e oggi era importante non farci dare il pugno, quindi siamo stati maturi. Mi fa piacere aver visto la squadra delusa dopo la gara ma dobbiamo essere contenti per non aver mai rischiato e per aver conquistato un rispetto degli altri che siamo diventati una grande squadra. Magari non siamo una grande squadra nei nomi, nel blasone, ma quando vengono e si consegnano come hanno fatto Cagliari, Torino e Udinese, sì abbiamo fatto 3 pareggi ma gli altri sono venuti qui sapendo che non potevano giocarsela alla pari“. Luca Gotti ha visto un’Udinese in crescita: “Il Sassuolo ha dimostrato una crescita costante in questo inizio di campionato, ha offerto delle grandi prestazioni e si trova in un’ottima posizione di classifica. Si tratta di una squadra che gioca bene e ti costringe a difenderti tutti insieme, cosa che comunque è successa. Tuttavia non siamo venuti qui solo per difenderci ma abbiamo anche provato a spingerci in avanti per cerare dei pericoli al Sassuolo. I primi miglioramenti personalmente li denoto dal fatto che oggi non abbiamo subito gol come invece era successo nella scorsa partita, che per certi versi era simile a questa. Non abbiamo risolto tutti i nostri problemi ma sicuramente l’atteggiamento era quello giusto. Il Sassuolo andava affrontato in questo modo secondo me e così abbiamo fatto“.

