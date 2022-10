Video/ Sassuolo Verona (2-1) gol e highlights: Frattesi conduce la rimonta!

VIDEO SASSUOLO VERONA (2-1): I NEROVERDI TORNANO ALLA VITTORIA

La partita tra Sassuolo e Verona inizia subito con un goal: rete di Henry. Cross di Depaoli insidioso dentro l’area di rigore, dove Henry sfiora la sfera e beffa Consigli per il vantaggio ospite al Mapei. Il Sassuolo sembra rimasto negli spogliatoi perché subito dopo arriva un’altra occasione sempre per il Verona con Tameze che si ritrova a tu per tu con il portiere avversario in area di rigore, ma calcia di molto al lato.

Ma il Sassuolo in seguito sembra tornare in partita, Laurienté si mette in proprio e prova a superare la difesa dell’Hellas. L’esterno neroverde va sull’esterno e mette verso il centro, difesa dell’Hellas attenta a metter fuori. Poi il contropiede velocissimo della squadra neroverde. Pinamonti lanciato in velocità serve Laurienté davanti a Montipò, ma viene rimontato in maniera splendida da Ceccherini

Le due squadre non hanno smesso di darsi battaglia fino all’ultimo istante del primo spezzone di match. D’Andrea prova a sfondare sulla corsia destra, ma si chiude bene la difesa gialloblu. Arriva poi una palla perfetta di Frattesi che manda in profondità Ayhan a destra. Cross sul secondo palo per Laurienté, anticipato dalla difesa dell’Hellas. Laurienté, sempre lui, segna un gran gol, dopo aver sfidato Hien in velocità, piazza col destro il pallone del pareggio. Bacio al palo e tutto da rifare per l’Hellas.

La squadra di casa sempre essere tornata dunque in partita dopo un prima parte di gara in balia della frenesia del Verona. Dopotutto tra le due compagini è il Sassuolo ad avere più armi nel proprio arsenale, ma è tutta teoria questa e bisogna lasciare la parola al campo.

VIDEO SASSUOLO VERONA, IL SECONDO TEMPO

Così come accaduto nel primo tempo, parte forte la squadra di Bocchetti in questa ripresa. Verona subito in pressione e a crear pericoli alla difesa neroverde. Ma è il Sassuolo poi ad avere le occasioni migliori: Frattesi entra in area di rigore e, superato Veloso, calcia col destro ma Faraoni respinge quasi sulla linea. Sul cross successivo è ancora una volta il centrocampista neroverde a rendersi pericoloso, ma viene anticipato dalla difesa dell’Hellas. Gran giocata poi di Kyriakopoulos sullo stretto che, all’ingresso in area di rigore, cede il pallone a Frattesi. Stop e tiro di prima intenzione: respinge la difesa gialloblu. Il Sassuolo sembra avere i mezzi per chiuderla

I neroverdi che vincono in rimonta ma non senza soffrire: azione folle in area di rigore per l’Hellas Verona. Faraoni viene murato da Frattesi che, in maniera sfortunata, colpisce la propria traversa. Lasagna impatta male sul pallone e Consigli respinge sui piedi dell’esterno gialloblu: palla fuori da due passi. Kyriakopoulos spinge bene sulla sinistra e serve a rimorchio Maxime Lopez. Stop e tiro col destro che finisce di poco a lato. Ancora una volta pericoloso Kallon, in questo caso a destra, che si sposta il pallone sul mancino e accarezza verso il secondo palo. Depaoli non ci arriva per poco di testa. Possesso palla pericoloso tra le linee del Verona.

Sulemana lascia al limite per Lasagna che si sposta il pallone sul mancino e calcia di potenza: gran respinta a mani aperte di Consigli. Traoré semina il panico dentro l’area di rigore e serve il rimorchio sul primo palo del centrocampista neroverde. Col destro Frattesi infila Montipò e completa la rimonta.

VIDEO SASSUOLO VERONA, IL TABELLINO

SASSUOLO VERONA 2-1 (1-1)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang (16’ s.t. Lopez), Thorstvedt; D’Andrea (16’ s.t. Traorè), Pinamonti, Laurientè (25’ s.t. Ceide). All. Dionisi

Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (21’ s.t. Magnani); Faraoni, Tameze, Veloso (21’ s.t. Sulemana), Depaoli; Verdi (38’ s.t. Djuric); Piccoli (29’ p.t. Kallon), Henry (21’ s.t. Lasagna). All. Bocchetti

Arbitro: Santoro

Ammoniti: 27’ p.t. Ceccherini (V), 2’ s.t. Erlic (S), 31’ s.t. Faraoni (V), 45’ s.t. Djuric (V)

Marcatori: 2’ p.t. Henry (V), 31’ p.t. Laurientè (S), 30’ s.t. Frattesi (S)

