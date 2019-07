Video/ Schalke 04 Bologna (2-3): highlights e gol. Bella prova degli emiliani

Bellissimo successo in amichevole per il Bologna che ieri a Kitzbuhel, ha avuto la meglio con il risultato di 3-2 sui tedeschi dello Schalke 04. Come emerge nel video di Schalke 04 Bologna, la squadra felsinea, pur priva ancora della sua guida Mihajlovic, si è dimostrata fin da subito più compatta e in forma rispetto agli avversari, che hanno comunque dato filo da torcere. Fin dal fischio d’inizio infatti i rossoblu sono apparsi subito più in partita ma al via sono i tedeschi a trovare subito la via del gol, con Reese, in rete al nono minuto di gioco. Già però a metà del primo tempo assistiamo al ribaltone da parte degli emiliani, affatto scoraggiati dall’essere andati sotto entro i primi dieci minuti di gioco. Prima con Poli al 37’ e poi con Sansone al 45’, il Bologna chiude quindi la prima frazione dell’amichevole avanti per 2-1. Nel secondo tempo assistito subito al valzer dei cambi: entrambe le squadre cambiano volto ma non perdono certo la grinta e il ritmo del match si mantiene ben alto e brillante. Ecco quindi che già a metà della ripresa è sempre il Bologna a dominare: al 37’ arriva poi la rete del -1 con Palacio. E’ stato poi solo nel finale che lo Schalke 04 ha provato ad alzare la testa con Boujellab, in gol al 88’ ma ormai il test match volgeva già al termine.

Schalke 04-Bologna 2-3 (1-2 PT)

SCHALKE 04: Nubel, Kenny (46’ Boujellab), Nastasic (46’ Langer), Stambouli (46’ Can), Carls, Caligiuri (23’ Schopf, 46’ Sandro), Mascarell, Harit, Oczipka (46’ Serdar), Mercan (62’ McKennie), Reese. All.: Wagner.

BOLOGNA: Skorupski (60’ Da Costa); Tomiyasu (62’ Calabresi), Danilo (62’ Bani), Denswil (62’ Paz), Krejci (62’ Mbaye); Poli (62’ Corbo), Kingsley (62’ Nagy), Soriano (62’ Falletti); Orsolini (46’ Skov Olsen, 69’ Juwara), Palacio (62’ Destro), Sansone (62’ Falcinelli). All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Altmann.

MARCATORI: 9’ Reese (S), 36’ Poli (B), 44’ Sansone (B), 59’ Palacio (B), 87’ Boujellab (S)

AMMONITI: Sansone (B), Poli (B), Juwara (B)

