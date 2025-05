Uno schiaffo o un momento di complicità? Di certo c’è che il video dello schiaffo di Brigitte Marie-Claude Trogneux al marito Emmanuel Macron è diventato virale. Il caso è esploso nella giornata di domenica, quando hanno cominciato a circolare le immagini dell’arrivo del presidente francese con la First Lady per l’inizio del tour nel Sud-est asiatico. Le riprese all’aeroporto di Hanoi, realizzate dall’agenzia americana Associated Press, mostrano l’apertura del portellone dell’aereo e la sagoma di Macron che appare quando è ancora all’interno del velivolo.

Si vede una mano della moglie che afferra il viso del presidente francese, il quale appare dapprima sorpreso dal gesto, poi imbarazzato, rendendosi conto di essere osservato; quindi, si ricompone rapidamente con un saluto. La coppia scende poi la scaletta: si nota Macron che tende un braccio verso la moglie, come è sua abitudine, ma lei non lo afferra, anzi si avvicina al corrimano della passerella. Il video è diventato un caso anche per la reazione dell’Eliseo, che inizialmente ha negato l’autenticità delle immagini.

LA GIRAVOLTA DELL’ELISEO DIVENTA UN CASO POLITICO

Una persona vicina a Emmanuel Macron ha dichiarato a BFMTV che il presidente e sua moglie stavano semplicemente “bisticciando”. L’entourage del presidente francese ha definito il gesto “un momento di complicità”, che però “ha dato linfa al mulino dei teorici della cospirazione”. Una questione ‘familiare’ si è trasformata nel giro di poche ore in un caso politico, poiché è intervenuto Jean-Philippe Tanguy, deputato del Rassemblement National, il quale ha definito i commenti dell’Eliseo “bugie pavloviane degne di una repubblica delle banane”.

Inoltre, ha accusato Macron di incolpare l’intelligenza artificiale e i servizi russi per ogni minimo problema, giustificando l’ingiustificabile. La reazione dell’Eliseo, secondo Tanguy, è “preoccupante per la nostra democrazia”.

Nel frattempo, fioccano le interpretazioni sul gesto, che è parso brusco. Il fatto che la figura di Brigitte Macron non fosse visibile ha sicuramente alimentato le speculazioni, poiché la sua espressione avrebbe potuto aiutare a comprendere il tono del gesto. D’altro canto, il distacco con cui ha reagito nella discesa della passerella contribuisce ad alimentare voci e teorie.