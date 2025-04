SCONTRI CON POLIZIA ALLA MANIFESTAZIONE ROMA CONTRO DDL SICUREZZA

Roma non è stata protagonista solo della manifestazione organizzata dal M5s contro guerre e riarmo, ma anche di un corteo contro il ddl sicurezza fresco di approvazione del governo. Venerdì gli studenti sono scesi in piazza urlando di essere antifascisti, ma ai cori e ai fumogeni si sono aggiunti gli scontri. Ci sono stati momenti di tensione con le forze dell’ordine, infatti due poliziotti sono stati feriti e soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno portato in ospedale. Un agente è stato colpito al fianco, l’altro da un fumogeno.

Il clima si è surriscaldato quando il corteo è arrivato nei pressi del Pantheon: un gruppo di manifestanti si è mosso verso palazzo Chigi e ha provato a forzare il blocco delle forze dell’ordine. Da qui gli scontri: sono stati 15 minuti tesi tra cariche e lanci di bottiglie, poi i manifestanti hanno desistito e sono tornati al centro della piazza. C’è anche chi ha lamentato di essere stato manganellato dagli agenti. Un centinaio di studenti ha minacciato di bloccare Roma, nel tentativo di superare i blindati che erano stati sistemati dietro il Senato, ma dalle parole fortunatamente non si è passati ai fatti.

SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA CONTRO DDL SICUREZZA: DISORDINI ANCHE A NAPOLI

A denunciare le manganellate contro i manifestanti è stato anche il presidente dell’IIX municipio di Roma, Amedeo Ciaccheri, che è anche portavoce di Sinistra civica ecologica: ha parlato di cariche contro il corteo e preannunciato una “stagione pericolosa” in virtù dell’accelerazione da parte dell’esecutivo sul ddl sicurezza, che interpreta come una tappa nella “repressione preventiva del dissenso“. Il presidio era stato organizzato dalla rete nazionale contro il ddl sicurezza, ma al corteo hanno partecipato anche esponenti di diversi partiti, dal Pd al M5s, passando per Avs e +Europa, oltre a membri dei sindacati, come Cgil.

Anche a Napoli si è tenuta una manifestazione, arrivata fino in centro, dove gli antagonisti sono riusciti a bloccare strade in vari punti della piazza, eludendo i cordini delle forze dell’ordine. Inoltre, non si sono limitati ai soliti cori contro il governo, perché quando sono arrivati davanti alla prefettura, hanno scaricato letame, stando a quanto riportato dal Giornale.