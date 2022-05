Video scontri Spezia Napoli: sospesa per 12’/ Fumogeni e incidenti: cos’è successo…

Il Napoli ha chiuso il campionato con una vittoria, ma il match contro lo Spezia è stato macchiato da alcuni incidenti. Al minuto 12esimo, infatti, si sono verificati degli scontri tra le tifoserie per i quali la partita è stata temporaneamente sospesa. L’atmosfera di festa che si respirava allo stadio Picco di La Spezia è stata quindi rovinata dalla forte rivalità degli ultrà delle due parti. Gli scontri veri e propri sono cominciati dopo il vantaggio firmato da Politano. Alcuni tifosi liguri avrebbero lanciato un petardo verso quelli rivali, che hanno lasciato il settore ospiti cominciando un pericoloso lancio di fumogeni, poi hanno invaso il terreno di gioco costringendo l’arbitro Marchetti a sospendere la partita.

La tensione è stata molto alta per qualche minuto, tanto che gli allenatori Thiago Motta e Spalletti hanno provato a intervenire per far calmare i tifosi. Ma solo l’intervento della polizia l’ha riportata. Pare che alla base degli scontri ci sia una presunta aggressione dei tifosi dello Spezia ad un bus di quelli azzurri che non era scortato dalla polizia.

GRAVINA SU SCONTRI SPEZIA NAPOLI “INDEGNO”

Le tensioni accumulate prima della partita, quindi, sarebbero poi esplose pochi minuti dopo il calcio di inizio, con i tifosi del Napoli che hanno provato a farsi giustizia da soli. Dopo 12 minuti di stop l’arbitro Marchetti, consultatosi col responsabile dell’ordine pubblico, ha fatto riprendere la partita. Nel frattempo, però, sono divampate le polemiche per gli scontri in Spezia-Napoli, a tutti i livelli. Ad esempio, è intervenuto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, il quale ha espresso con vigore disapprovazione e disappunto per quanto accaduto allo stadio Picco.

«Quello che è avvenuto oggi a La Spezia è assolutamente indegno, non ci possono essere giri di parole», le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Il calcio non può essere ostaggio di incivili e violenti: la risposta delle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità», ha concluso Gravina. Ma ci sarebbero stati scontri anche al termine della partita. Il conduttore radiofonico Luca Cerchione ha dichiarato su Twitter: «Mi segnalano tifosi del Napoli feriti alla stazione di La Spezia. Aggressione dei padroni di casa con bombe carta». Ma non ci sono riscontri in merito.















