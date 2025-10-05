Video scontro Telese Capezzone a Omnibus/ "Stai a cuccia, buffone", "Fascista rosso": cos'è successo

LITE TELESE CAPEZZONE A LA7: INSULTI E UNA “FUGA”

Duro scontro tra Luca Telese e Daniele Capezzone, scoppiato in tv e poi proseguito sui social dai due giornalisti. Al centro la Global Sumud Flotilla per provare a rompere il blocco navale a Gaza imposto da Israele. Tutto è partito dall’attacco di Capezzone all’europarlamentare Benedetta Scuderi, che era collegata in diretta a Omnibus: la tesi del direttore editoriale di Libero è che l’europarlamentare di Avs e altri parlamentari abbiano abbandonato i compagni attivisti tornando prima in Italia, senza opporsi davvero.

Strage di Fidene, cos'è successo nel 2022/ L'irruzione nel bar di Claudio Campiti, perché uccise 4 donne

Capezzone ha attaccato: “Avete mollato i vostri compagni e non si hanno notizie di vostre proteste a riguardo, se non ora che siete al calduccio“. Sintetico ma duro il commento di Telese: “Poveretto“. Ma poi ha rivolto accuse più pesanti, cioè che la Flotilla abbia ricevuto finanziamenti diretti o indiretti da Hamas.

Ascolti tv Tu sì que vales, vittoria schiacciante contro Rai1/ Ballando con le stelle non regge la sfida

Parole che hanno indignato Telese, che lo ha insultato dandogli del “poveretto” e arrivando a dirgli di “stare a cuccia“. Capezzone ha replicato dando all’interlocutore del “fascista rosso” e accusandolo di stare con Hamas.

TENSIONE ALLE STESSE A OMNIBUS

A questo punto la tensione è salita, con Telese che ha abbandonato lo studio, non prima di dare del “buffone” a Capezzone, mentre la conduttrice Gaia Tortora dal canto suo ha provato a riportare ordine in studio con un commento ironico. “Di fronte al propagandista delle bugie, io vado, con molto rispetto per la conduttrice“, ha sbottato Telese, mentre l’interlocutore gli consigliava di andare da Hamas.

Maghi, santoni e guru: i numeri del fenomeno/ Un giro d'affari da più di 6 miliardi di euro

Ha proseguito Telese, invitandolo a “stare a cuccia” e suscitando la reazione di Capezzone, che ha urlato: “Ma vergognati! Questo fascista rosso come si permette?“. Così è arrivato uno scambio di “buffone” e “fascista“.

Gaia Tortora dal canto suo se l’è presa con il collega Telese, criticando la sua scelta di uscire di scena, “teatrale“, dicendosi poi dispiaciuta che quel gesto sia avvenuto in un programma dello stesso gruppo dove lavora, La7.

CAPEZZONE TELESE, SCONTRO PROSEGUE SUI SOCIAL

Lo scontro, come dicevamo, si è spostato sui social, perché Telese su X ha spiegato le ragioni del suo gesto, spiegando di aver lasciato lo studio come forma di “protesta gandhiana” contro le “mistificazioni” di Capezzone, accusandolo di aver descritto i manifestanti come amici dei terroristi e i parlamentari come vigliacchi. Non si è fatta attendere la replica di Capezzone, che ha ribaltato la versione, criticando Telese, perché non ha retto il dibattito, lo ha insultato e poi è scappato.

VIDEO SCONTRO IN TV CAPEZZONE TELESE