VIDEO SCOZIA GALLES, SINTESI E HIGHLIGHTS

Presso l’impianto di Murrayfield a Edimburgo la Scozia vince in casa contro il Galles per 35 a 29. Nel primo tempo il calcio di punizione di Anscombe del 3′ illude i tifosi ospiti poichè i padroni di casa replicano subito al 5′ con la meta di Kinghorn, trasformata da Russell.

L’infortunio di Rogers consente a Roberts di entrare in campo per il Galles che all’11’ subisce tuttavia la nuova meta di Jordan, sempre trasformata da Russell. E’ Murray a replicare con cinque punti per i suoi ma Anscombe non ne aggiunge altri due al 25′ e così sul fronte opposto arrivano le nuove mete di Graham al 27′ e ancora di Jordan al 33′, entrambe trasformate da Russell.

Prima dell’intervallo Fagerson rileva Darge da una parte ed Assiratti prende il posto di Reffell dall’altra. Nel secondo tempo Kinghorn, supportato dal solito Russell, allunga ulteriormente al 48′. Nel finale i Dragoni rossi subiscono il ritorno scozzese che si manifesta con le mete di Thomas al 61′, Williams al 68′ e Llewellyn all’80’+4′, tutte trasformate da Evans senza tuttavia valere la rimonta.

La situazione della classifica del torneo di rugby Sei Nazioni 2025 dopo questa partita della quarta giornata vede la Scozia a quota 10. Il Galles, invece, guadagna appena un punto e raggiunge quota 2 restando sul fondo della graduatoria.

