Video segreto su caso David Rossi “cancellato”/ In 2 fuori da Mps dopo caduta corpo

Caso David Rossi, spunta secondo video rimasto segreto

Dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps trovato morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Dopo nove anni dalla sua morte, infatti, sarebbe emerso un nuovo video rimasto segreto e che è relativo alle immagini di una seconda telecamera di videosorveglianza. Finora, spiega Il Fatto Quotidiano online, si era sempre ritenuto che non fosse stato acquisito un unico video relativo alla sera della morte di David Rossi. E di fatto, ne fu acquisito anche un secondo.

David Rossi, perizia "si lasciò cadere, soccorsi in ritardo"/ Spunta un altro video…

Nel filmato in questione si vedono due persone mentre escono dalla porta di uscita secondaria della Banca Mps appena due minuti dopo la caduta di David Rossi. Si tratterebbe di un video prima acquisito e successivamente cancellato e della cui esistenza se ne è fatta parola nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei risultati della super perizia affidata dalla stessa Commissione d’inchiesta ai reparti speciali dell’Arma dei carabinieri e a un collegio medico legale.

David Rossi, verità dalla perizia: smontati dubbi famiglia/ Ma non spiega 9 ferite

David Rossi, la vedova sul video: “Sconvolgente”

Parlando del nuovo video segreto relativo alla sera della morte di David Rossi, il presidente della Commissione Pierantonio Zanettin ha commentato: “Il video riguarda l’uscita di Mps da piazza Badia, registrato alle 20.01 della sera in cui è deceduto Rossi, individua due soggetti che escono”. Il video, ha aggiunto, sarebbe stato prontamente trasmesso alla procura di Genova dal momento che “contrasta con tutti gli atti processuali in cui si era stato detto che era stato raccolto un unico video sui momenti antecedenti o successivi alla caduta di Rossi, quello della telecamera 6, in realtà è stato raccolto anche un video della telecamera 8”.

Antonino Monteleone condannato: diffamò avv. Briamonte/ Servizio Iene su David Rossi…

Ciò che sorprende e che ha lasciato anche la famiglia di David Rossi del tutto interdetta è il fatto che lo stesso filmato sia stato prima acquisito e successivamente cancellato, “perché fino a oggi tutti gli atti avevano escluso che fosse stato acquisito”. La notizia sull’esistenza del video è stata definita dalla vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, “sconvolgente”. All’AdnKronos ha commentato: “Queste due persone escono nei minuti in cui David è a terra. Non prestano soccorso e tantomeno denunciano l’accaduto a chi di dovere: si va oltre l’omissione di soccorso, è sconvolgente”. Clicca qui per vedere il video











© RIPRODUZIONE RISERVATA