VIDEO “SEI TU” FABRIZIO MORO/ Canzone Sanremo 2022: un amore che salva dal dolore

IL VIDEO DELLA CANZONE “SEI TU” DI FABRIZIO MORO SI POSIZIONA AL 12° POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

Fabrizio Moro con la sua canzone “Sei tu” (guarda il video qui sotto) non ha deluso né sorpreso il pubblico del Festival di Sanremo 2022 e si è classificato al 12° posto nella classifica finale di Sanremo 2022: ha portato sul palco dell’Ariston un brano che risulta coerente con la sua carriera musicale. Il pubblico e la critica hanno apprezzato, ma a livello radiofonico non c’è stato un vero e proprio boom come in altre occasioni. La canzone, secondo i dati proposti da Earone, la canzone “Sei tu” di Fabrizio Moro era al quindicesimo posto per passaggi in radio: meno di un centinaio di emittenti l’hanno inserita finora nel proprio palinsesto. Anche nelle piattaforme in video streaming come Spotify e Apple Music, non ha scalato le classifiche.

Fabrizio Moro, ad ogni modo, è fiero di avere portato alla kermesse ligure una parte di sé. “Una rinascita in uno dei momenti storici piu complicati della nostra esistenza”, così ha definito la sua partecipazione a Sanremo 2022. “Non avevo previsto di stare qui, ma poi è arrivata “Sei tu”. Ho scritto il testo in pochi minuti, di getto, cercando di eludere totalmente la paura di farmi leggere dentro perché è il sentimento contenuto nelle parole di questa canzone che spesso mi ha salvato, soprattutto in questo periodo ricco di angoscia”, ha raccontato.

VIDEO “SEI TU” DI FABRIZIO MORO A SANREMO 2022: ESIBIZIONE E CLIP

Le esibizioni di Fabrizio Moro in queste serate al Festival di Sanremo 2022 con “Sei tu” non hanno stupito più di tanto: il cantante si è presentato sul palco per come lo conosciamo, nella sua semplicità, affidandosi alle sue qualità canore per arrivare dritto dritto al cuore del pubblico. Per qualcuno c’è riuscito, per qualcun altro meno.

La vera sorpresa data dalla canzone portata alla kermesse ligure è il video di “Sei tu” di Fabrizio Moro, che contiene alcuni estratti del film “Ghiaccio”: il brano “Sei tu”, infatti, è la sua colonna sonora. La pellicola, che uscirà nelle sale tra qualche giorno, racconta la storia di una giovane promessa della boxe che deve fare i conti con la malavita romana. È il primo film del cantante, scritto a quattro mani con Alessio De Leonardis.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “SEI TU” DI FABRIZIO MORO A SANREMO 2022





