Video/ Senegal Algeria (0-1): highlights e gol, basta Belaili (Coppa Africa)

Al 30 June Stadium l’Algeria supera per 1 a 0 il Senegal nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Nel primo tempo le due Nazionali producono poche azioni concrete sebbene siano le volpi del deserto a creare le due opportunità migliori per cercare di passare in vantaggio al 17′, tiro sventato dal portiere avversario, ed al 29′, conclusione larga, tramite gli spunti di Bounedjah. La partita tarda quindi a sbloccarsi e bisogna aspettare la ripresa per assistere ad un gol: gli uomini del ct Belmadi spezzano l’equilibrio iniziale al 49′ per merito della rete siglata da Belaili, sfruttando l’assist da parte di Feghouli. Il solito Bounedjah sfiora poi il possibile raddoppio così come il talentuoso Mahrez mentre la squadra allenata dal ct Cisse non va oltre uno spunto di Mbaye Diagne all’80’, quando il suo colpo di testa è terminato largo di un soffio fuori dallo specchio della porta. Grazie a questo successo l’Algeria raggiunge quota 6 nella classifica del girone C della Coppa d’Africa staccando proprio il Senegal, rimasto quindi fermo a 3 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata in bilico fino al fischio finale, a cominciare dal possesso palla favorevole al Senegal con il 54%. I Leoni della Teranga hanno anche giocato più palloni rispetto agli avversari se si considera il 213 su 276 contro l’174 su 239 appoggi completati. In fase offensiva entrambe le compagini hanno totalizzato 8 conclusioni, 3 a 2 in favore delle volpi del deserto per quanto riguarda i tiri indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Algeria è stata la squadra più fallosa a frotne del 33 a 17 nel computo dei falli commessi e l’arbitro zambese J. Sikazwe ha estratto il cartellino giallo per 4 volte, tutti nel corso del primo tempo, ammonendo rispettivamente Kouyate e Keita Balde da un lato, Benlamri e Atal dall’altro.

IL TABELLINO

Senegal-Algeria 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ Belaili(A).

Assist: 49′ Feghouli(A).

SENEGAL 16 Mendy‏(GK), 3 Koulibaly, 12 Sabaly, 22 Wague, 8 Kouyate‏(C), 13 Ndiaye(87′ Saivet), 15 Diatta(73′ Diagne), 17 Ndiaye, 9 Niang, 10 Mane, 11 Keita Balde(63′ Thioub). All: Cisse.

ALGERIA 23 Mbohli ‏(GK), 2 Mandi, 4 Benlamri, 20 Atal, 21 Bensebaini(80′ Fares), 7 Mahrez ‏(C), 10 Feghouli, 17 Guediora, 22 Bennacer(90’+3′ Abeid), 8 Belaili(86′ Delort), 9 Bounedjah. All: Belmadi.

Arbitro: J. Sikazwe (Zambia).

Ammoniti: 16′ Kouyate(S); 21′ Benlamri(A); 25′ Atal(A); 39′ Keita Balde(S).

VIDEO SENEGAL ALGERIA, HIGHLIGHTS





