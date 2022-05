Video/ Seregno Pro Sesto (1-1) gol e highlights: dominio dei nerazzurri

VIDEO SEREGNO PRO SESTO (1-1): TUTTO RIMANDATO!

Domina 90 minuti ma non riesce a vincere la gara d’andata di questi playout di Serie C il Seregno. Grandissima prestazione dei nerazzurri di fronte al proprio pubblico, contro una deludente Pro Sesto. La squadra ospite, però, ottiene un ottimo risultato in vista della partita di ritorno. I biancocelesti, infatti, potranno giocarsi la qualificazione in casa, contando sul sostegno dei propri tifosi e con il punteggio ancora in equilibrio. In virtù del miglior posizionamento in classifica, la Pro Sesto diventa la favorita.

Succede tutto nei primi 7 minuti del secondo tempo: prima Cortesi sbaglia un rigore, ma Jimenez è lesto a ribadire in rete, portando avanti il Seregno. Il gioco riprende e la Pro Sesto in maniera rocambolesca trova immediatamente il gol del pari con Sala, cross sbagliato ma insidioso, la quale traiettoria inganna Lupu e si infila inesorabilmente in rete. Il finale è un vero e proprio assedio, ma Del Frate si conferma il migliore in campo neutralizzando qualsiasi tentativo della squadra padrone di casa. Cortesi ci prova a più riprese, ma l’estremo difensore dei biancocelesti oggi è impenetrabile. Termina dunque 1-1 il match del Ferruccio. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SEREGNO PRO SESTO 1-1

VIDEO SEREGNO PRO SESTO, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo ora la parola ad Alessandro Sala, uno dei protagonisti della partita di oggi: “Sono molto contento. È il giorno del mio compleanno e segnare oggi è un segno del destino. Una rete non tanto cercata perché volevo metterla in mezzo. Poi ho dato un’occhiata in area e ho visto il portiere fuori. Gli ho dato il tocco d’esterno e ho trovato il secondo gol con questa maglia. Una partita difficile. Loro sono buona squadra. Spesso ci hanno messo in difficoltà e siamo stati bravi a reggere l’urto. Quando siamo passati in svantaggio, siamo stato bravi a reagire e trovare il gol del pareggio.

É bello avere il peso della città, io sono nato e cresciuto qui. Per me è ancora di più motivo di orgoglio e mi crea ancora più voglia di portare a casa un risultato che tutti vogliamo, quello di rimanere nella categoria. Preparemo bene la gara di ritorno per cercare di portare a casa questo obiettivo. A livello mentale è una partita che ti fa crescere. Soprattutto per noi giovani, affrontare partite da dentro o fuori è un modo di crescere di mentalità e come giocatore. È bello avere un gruppo di persone piu grandi che in settimana ci incoraggiano e ci danno sempre una mano. Per noi è motivo per fare ancora meglio.”

VIDEO SEREGNO PRO SESTO, IL TABELLINO

SEREGNO – PRO SESTO 1-1 (0-0)

Marcatori: 50’ Jimenez (S), 57’ Sala (P)

SEREGNO (4-4-2) – Lupu; Gemignani, Solcia, Rossi, Zoia; Iurato (61’ Balzano), Mandorlini, Invernizzi; Signorile (61’ Zè Gomes), Jimenez (64’ Vitale); Cortesi (83’ Dell’Agnello) (Marocco, Capone, Galeotafiore, Aga, Marino, Raggio Garibaldi, Valeau, Bartolotta) All. Cau.

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Maldini, Marzupio (75’ Lucarelli), Della Giovanna (75’ Pecorini); Mazzarani, Cerretelli (60’ De Sena), Gattoni, Brentan, Sala; Scapuzzi (60’ Ghezzi), Capogna (81’ Marilungo) (Bagheria, Capelli, Gualdi, Grandi, Adamoli, Giubilato, Toninelli) All. Pasca.

Arbitro: sig. Adalberto Fiero di Pistoia (Basile – Belsanti)

IV ufficiale: sig. Scarpa di Collegno.

Ammoniti: Gattoni (P), Scapuzzi (P), Jimenez (S), Gemignani (S), Maldini (P), Mazzarani (P), Mandorlini (S).

Espulso: Maldini (P)

Recupero: 0’ + 4’

