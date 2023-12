Video/ Servette Roma (1-1) gol e highlights: i giallorossi scivolano al secondo posto (30 novembre 2023)

Il sorteggio di Nyon era stato piuttosto benevolo nei confronti della Roma: il primo posto sembrava un obiettivo decisamente alla portata dei giallorossi che invece a una sola giornata dalla fine della fase a gironi di Europa League si ritrovano secondi alle spalle dello Slavia Praga che ha battuto in rimonta lo Sheriff Tiraspol mentre gli uomini di Mourinho non sono andati oltre l’1-1 contro il Servette in quel di Ginevra. Tra due settimane all’Olimpico potrebbe non essere sufficiente vincere contro la compagine moldava visto che la formazione ceca affronterà quella elvetica che conosce già il suo destino (ripescaggio in Conference) e probabilmente non ha più nulla da chiedere a questa competizione.

Nonostante un buon inizio dei padroni di casa sono gli ospiti a sbloccare la contesa con il decimo gol stagionale di Lukaku che trafigge Frick con un sinistro imprendibile. Prima dell’intervallo Svilar – che oggi giocava tra i pali al posto di Rui Patrício – compie una parata miracolosa su Kutesa ma a inizio ripresa è costretto a capitolare sulla conclusione vincente di Bedia che approfitta del buco di Cristante sul traversone di Stevanović per pareggiare i conti. Lo Special One si affida ai pezzi grossi, tuttavia Pellegrini e Belotti non riescono a dare man forte al gigantesco centravanti belga e a Dybala. Un altro mezzo passo falso dopo il pesante KO di tre settimane in Cechia.

VIDEO SERVETTE ROMA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Com’è nel suo stile che tutti conosciamo, José Mourinho non le manda a dire: “La prestazione di stasera è un’occasione persa per molti giocatori che in panchina preferiscono giocare con il telefonino anziché guardare la partita. Avevo messo in guardia la squadra sulle possibili difficoltà all’inizio del secondo tempo, lo sapevo che gli avversari sarebbero rientrati in campo con il fuoco negli occhi. Alla fine non penso sia un dramma giocare i playoff, sarà difficile ma è sicuramente una sfida che ci darà motivazione visto che giocheremo contro una squadra che viene dalla Champions. Ci sarà un’altra partita con l’Olimpico esaurito, non vedo l’ora”.

Edoardo Bove ha parlato a nome dei suoi compagni: “Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e che dobbiamo lavorare su quello che ci chiede il mister. Quando manca intensità nell’atteggiamento possiamo andare in difficoltà, ma quando siamo uniti siamo davvero una grandissima squadra. Oggi volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, ma siamo una grande squadra e ripartiremo anche stavolta. In ambito europeo ogni partita è difficilissima, soprattutto in trasferta. Qui c’era un grande ambiente. Certo gli episodi non ci hanno aiutato, abbiamo avuto tantissime occasioni. A volte abbiamo sofferto alcuni ripartenze. Il pareggio è stato causato da un episodio, se avessimo segnato il gol del nuovo vantaggio sarebbe stata tutta un’altra storia”.

VIDEO SERVETTE ROMA 1-1, IL TABELLINO

SERVETTE-ROMA 1-1 (0-1)

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron (90’+6’ Vouilloz); Stevanović, Cognat (81’ Diba), Ondoua, Bolla (68’ Antunes); Kutesa (68’ Guillemenot), Bedia (81’ Touati). All. René Weiler.

ROMA (4-4-2): Svilar; Çelik, Llorente, N’Dicka, El Shaarawy (74’ Spinazzola); Aouar (55’ Pellegrini), Paredes, Cristante, Bove (81’ Belotti); Dybala (81’ Sanches), Lukaku. All. José Mourinho.

ARBITRO: Daniel Stefanski (POL).

AMMONITI: 44’ Cognat (S), 66’ Cristante (R), 75’ Antunes (S), 84’ Rouiller (S), 90’+2’ N’Dicka (R), 90’+6’ Belotti (R).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 22’ Lukaku (R), 50’ Bedia (S).

