Video/ Servette Slavia Praga (0-2) gol e highlights: tutto facile per gli ospiti (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SERVETTE SLAVIA PRAGA: VITTORIA DEGLI OSPITI!

Servette e Slavia Praga, il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0, ma c’è stata un momento chiave che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre, è stato Wallem, l’attaccante del Servette, a creare un brivido nell’area di rigore avversaria. Ricevendo un cross perfetto da un compagno di squadra, Wallem si è elevato in aria, colpendo la palla con la testa in direzione della porta. Il portiere dello Slavia Praga ha effettuato una parata straordinaria, deviando la palla sopra la traversa. Questa occasione ha messo in evidenza il pericolo costante rappresentato da Wallem e la solidità della difesa dello Slavia Praga. Mentre la prima metà della partita è giunta al termine, i tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà il resto dell’incontro e se riuscirà a scuotersi dallo 0-0 iniziale.

Servette e Slavia Praga, con il punteggio ancora fissato a 0-0, è stata la squadra di casa a sfiorare il vantaggio grazie a un’occasione significativa. Buren, uno degli attaccanti del Servette, ha creato un momento di pericolo nell’area dello Slavia Praga. Dopo un’azione ben coordinata, la palla è giunta ai suoi piedi all’interno dell’area di rigore avversaria. Con grande determinazione, Buren ha cercato di infilare il pallone in rete, ma il portiere avversario ha effettuato una parata eccezionale, mantenendo inviolata la propria porta. Quest’occasione ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso, dimostrando che entrambe le squadre stanno cercando con impegno di segnare il primo gol della partita. Alla fine segna Masopust. Mentre il primo tempo si avvicina alla fine, la suspense continua e gli appassionati di calcio sono ansiosi di vedere.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SERVETTE SLAVIA PRAGA, IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo della partita tra Servette e Slavia Praga, con il risultato che ora vede gli ospiti in vantaggio per 2-0 grazie al gol di Ogbu, i primi venti minuti hanno continuato a offrire spunti interessanti. Il Servette, dopo essere stato colpito da due gol nel primo tempo, era determinato a fare un ritorno in grande stile. La squadra di casa stava cercando di riportarsi in partita e creare opportunità da gol. I tifosi locali sostenevano con passione il loro team, sperando in una rimonta epica. Lo Slavia Praga stava cercando di consolidare il proprio vantaggio e proteggere la propria porta. Ogbu, l’autore del secondo gol, era un punto di riferimento nell’attacco ospite, cercando di capitalizzare su ogni occasione.

Servette e Slavia Praga, il risultato finale è stato di 0-2 in favore dello Slavia Praga. Questi momenti cruciali del secondo tempo hanno contribuito in modo significativo a determinare il risultato. Il Servette, dopo aver subito due gol nel primo tempo, stava cercando di rimontare nel secondo tempo. Hanno cercato di mettere pressione sulla difesa dello Slavia Praga e creare occasioni da gol, ma la difesa ospite era solida. D’altra parte, lo Slavia Praga stava cercando di difendere il proprio vantaggio e respingere gli attacchi avversari. Hanno anche cercato di sfruttare le occasioni di contrattacco per mettere ulteriormente pressione sulla squadra di casa.

SERVETTE SLAVIA PRAGA, IL TABELLINO

Servette (4-4-2): Frick; Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Kutesa; Antunes, Bedia. Allenatore: Weiler.

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Tomic, Sevcik, Dorley, Dumitrescu; Doudera, Wallem; Van Buren. Allenatore: Trpisovsky.

RETI: Lukás Masopust, Igoh Ogbu

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SERVETTE SLAVIA PRAGA













© RIPRODUZIONE RISERVATA