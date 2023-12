Video/ Sestri Levante Ancona (3-2) gol e highlights: Forte guida la rimonta! (Serie C, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SESTRI LEVANTE ANCONA: SINTESI

Sestri Levante e Ancona, è emerso un risultato di 0-1 a favore dell’Ancona, con la rete di Spagnoli che è stata realizzata nei primi dieci minuti di gioco. Spagnoli ha dimostrato tempestività e precisione nel realizzare la sua occasione, mettendo la sua squadra in vantaggio. La situazione ora mette la pressione sulla squadra di casa, Sestri Levante, che dovrà cercare di reagire per rimontare lo svantaggio. Il primo tempo ha già regalato emozioni con il gol rapido di Spagnoli, ma la partita rimane aperta e tutto può accadere nei minuti successivi.

Il primo tempo della diretta tra Sestri Levante e Ancona si è concluso con il risultato invariato di 0-1 a favore dell’Ancona. La rete di Spagnoli nei primi dieci minuti di gioco è attualmente la differenza tra le due squadre. Nonostante il vantaggio dell’Ancona, i padroni di casa del Sestri Levante, guidati da Troiano, hanno avuto un’occasione significativa per pareggiare la partita. Troiano ha cercato di capitalizzare su questa occasione, ma il risultato è rimasto invariato fino al fischio dell’arbitro. La partita rimane aperta, e il secondo tempo promette ulteriori emozioni. Sia il Sestri Levante che l’Ancona avranno l’opportunità di influenzare il risultato finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SESTRI LEVANTE ANCONA, IL SECONDO TEMPO

Sestri Levante e Ancona, la situazione si è evoluta con la rete di Energe che ha esteso il vantaggio dell’Ancona a 0-2. La partita continua a prendere forma con la squadra ospite che cerca di consolidare la propria posizione. La rete di Energe è stata un momento determinante, mettendo ulteriore pressione sulla squadra di casa. La Sestri Levante ora si trova in una situazione più complicata e dovrà cercare di reagire per cercare di ridurre lo svantaggio. Il secondo tempo si preannuncia interessante, con la Sestri Levante che cercherà di rimontare e l’Ancona che punterà a mantenere il controllo della partita.

Sestri Levante e Ancona è giunta al termine con una sorprendente rimonta da parte dei padroni di casa. Il risultato finale è di 3-2 a favore del Sestri Levante, che è riuscito a ribaltare il punteggio negativo. Margiotta e Forte sono stati i protagonisti della rimonta, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra di casa. Il gol di Margiotta e la doppietta di Forte hanno scosso la partita, portando il Sestri Levante a conquistare i tre punti in una gara che sembrava in salita. Questa vittoria rappresenta un momento significativo per il Sestri Levante e rimarrà sicuramente nella memoria dei tifosi. L’Ancona, nonostante la buona prestazione iniziale, ha visto sfumare la vittoria.

SESTRI LEVANTE ANCONA, IL TABELLINO

SESTRI LEVANTE: Anacoura J. (Portiere), Ghigliotti D. (dal 1′ st Podda L.), Oliana F., Matteucci E. (dal 23′ st Grosso E.), Furno C., Troiano L. (dal 1′ st Sandri M.), Raggio G. S. (dal 24′ st Gala A.), Parlanti G. (dal 43′ st Andreis S.), Candiano M., Forte R., Margiotta F.. A disposizione: Busatto T., Nenci O., Olivieri T. (Portiere), Pane M., Raspa M. (Portiere), Toci E.

ANCONA: Perucchini F. (Portiere), Clemente G., Cella S., Pellizzari S., Martina A., Saco C., Gatto E. (dal 38′ st Gavioli L.), Paolucci L. (dal 18′ st Basso G.), Energe A. (dal 17′ st Peli L.), Spagnoli A., Cioffi A. (dal 30′ st Kristoffersen . J.). A disposizione: Agyemang G., Barnaba T., Dutu E., Marenco F., Mattioli A., Nador S., Radicchio V. M., Testagrossa G. (Portiere), Vitali L. (Portiere)

RETI: al 3′ st Margiotta F. (Sestri Levante) , al 24′ st Forte R. (Sestri Levante) , al 36′ st Forte R. (Sestri Levante) al 12′ pt Spagnoli A. (Ancona) , al 45’+1 pt Energe A. (Ancona) .

AMMONIZIONI: al 29′ pt Troiano L. (Sestri Levante) al 31′ pt Cioffi A. (Ancona), al 26′ st Cella S. (Ancona), al 45′ st Gavioli L. (Ancona).

