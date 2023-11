Video/ Sestri Levante Fermana (3-0) gol e highlights: doppietta di Forte! (Serie C, 12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE FERMANA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori il Sestri Levante supera la Fermana per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Barilari si affacciando pericolosamente in zona offensiva intorno al 17′ quando Furlanetto deve intervenire per chiudere in corner lo spunto insidioso di Andreis. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu, dopo aver sparato alto con Forte da posizione favorevole al 21′ ed essersi visti disinnescare in angolo anche un tiro di Margiotta al 26′, riescono a passare in vantaggio al 44′ grazie alla rete messa a segno da Forte, capitalizzando l’assist offertogli da Furno.

Nel secondo tempo i liguri ricominciano in maniera arrembante ma falliscono un calcio di rigore al 53′ quando Furlanetto neutralizza Candiano dal dischetto sul penalty fischiato per un fallo di mano ad intercettare un tiro di Andreis. Nell’ultima parte dell’incontro i corsari trovano il gol del raddoppio al 69′ per merito di Margiotta e chiudono i conti in modo definitivo all’85’ con la doppietta completata da Forte, raccogliendo la sfera sul palo centrato da Candiano.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Restaldo, proveniente dalla sezione di Ivrea, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Forte da un lato, Giandonato e Scorza dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Sestri Levante di salire a quota 12 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Fermana non si muove, restando ferma a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE FERMANA: IL TABELLINO

Sestri Levante-Fermana 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 44′, 87′ Forte(S); 69′ Margiotta(S).

Assist: 44′ Furno(S).

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2) – Anacoura, Podda, Oliana, Grosso, Furno, Sandri, Andreis, Parlanti, Candiano, Forte, Margiotta. A disposizione: Busatto, Gala, Ghigliotti, Masini, Nenci, Pane, Raggio, Raspa, Regini, Sias, Toci, Troiano. All.: Barilari.

FERMANA (4-3-3) – Furlanetto, Gasbarro, Padella, Santi, Calderoni, Misuraca, Giandonato, Scorza, Semprini, Curatolo, Paponi. A disposizione: Biral, Borghetto, Fontana, Fort, Grassi, Mancini, Montini, Pinzi, Pistolesi, Tilli, Vessella. All.: Protti.

Arbitro: Gabriele Restaldo (sezione di Ivrea).

Ammoniti: 45′ Giandonato(F); 63′ Forte(S); 65′ Scorza(F).

