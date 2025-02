VIDEO E HIGHLIGHTS SESTRI LEVANTE LUCCHESE, PARTITA SENZA STORIA…

Tra Sestri Levante Lucchese abbiamo un inizio davvero sottotono, il vero protagonista di questa prima frazione è stato Galli. Il giocatore dopo uno scatto sente tirare dietro la coscia sinistra e si accascia a terra. Al suo posto, entra invece Gasbarro che più tendenze difensive e di equilibrio anche se non cambia molto l’assetto tattico della squadra pugliese.

Il primo tempo però si chiude in maniera spettacolare: 1-1 con due squadre che si liberano dei problemi e attaccano senza pensarci due volte. Apre le danze Rizzo che trova una bella rete dopo un contropiede con la palla recuperata sulla sua trequarti. I festeggiamenti però durano poco perché sugli sviluppi di un calcio di punizione da trenta metri segna Brunet e rimette tutto in parità.

SESTRI LEVANTE LUCCHESE, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-1 tra Sestri Levante e Lucchese, con le due squadre che si dividono la posta in palio al termine di una gara equilibrata. Nel primo tempo, è stata la Lucchese a sbloccare il risultato con Rizzo, bravo a finalizzare un’azione offensiva ben costruita. La reazione del Sestri Levante non si è fatta attendere e il pareggio è arrivato con Brunet, abile a sfruttare un’occasione e riportare il match in equilibrio.

Nella ripresa, la Lucchese ha sfiorato il vantaggio con Catanese, ma la sua conclusione è stata neutralizzata dalla difesa avversaria. Il Sestri Levante ha provato a rendersi pericoloso con qualche ripartenza, ma senza trovare il guizzo vincente. Alla fine, un pareggio giusto, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro occasioni ma senza riuscire a trovare la rete decisiva.

VIDEO SESTRI LEVANTE LUCCHESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS