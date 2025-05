VIDEO SESTRI LEVANTE LUCCHESE: LA SINTESI

Video Sestri Levante Lucchese che si apre con una partita piuttosto equilibrata nei primi minuti. La partita si sblocca al minuto 19 con il colpo di testa da parte di Brunet. Liguri in vantaggio con gli ospiti che rispondono immediatamente con il solito Saporiti. Nunziatini di testa sfiora il raddoppio ma la rete per il calciatore dei liguri arriva al minuto 36 quando si inserisce benissimo all’interno dell’area di rigore battendo il portiere con un piazzato sul secondo palo. Nel corso della prima frazione giallo per Visconti.

Nel secondo tempo i ritmi sono decisamente più alti. Saporiti flirta con il gol in più di un’occasione fino a quando non trova il modo di accorciare a 6 minuti dalla fine. Il numero 70 continua l’ottimo momento di forma (doppietta nell’ultimo turno contro il Torres). Vince il Sestri Levante con il risultato finale di 2-1. Adesso ci sarà spazio per la gara di ritorno per decidere chi rimarrà nel girone B di Lega Pro.

VIDEO SESTRI LEVANTE LUCCHESE: GOL E HIGHLIGHTS