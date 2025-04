VIDEO SESTRI LEVANTE MILAN FUTURO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori il Milan Futuro ha la meglio in trasferta ed in rimonta per 2 a 1 contro il Sestri Levante. Nel primo tempo, cominciato con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto a causa del traffico che ha rallentato l’arrivo allo stadio degli ospiti, i Corsari si affacciano subito in avanti con una certa pericolosità già al 6′ quando Quirini si vede costretto ad intercettare sulla linea della sua porta un tentativo di Parravicini.

Ci pensa quindi Montebugnoli a spezzare l’equilibrio a favore del Sestri con il gol siglato al 7′ tramite un colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Clemenza e Furno non supera invece Nava per bis immediato all’11’. I giovani del Diavolo si propongono in attacco dal 31′ con una doppia chance fallita da Jiménez, che coglie il palo, e Coubis, il quale non centra poi il pallone, con Alesi che non combina di meglio vista la prontezza di Guadagno al 38′.

Nel secondo tempo la partita risulta parecchio spezzettata e le azioni realmente degne di nota scarseggiano. Bisogna dunque aspettare il 68′ perchè Alesi firmi la rete del meritato pareggio a conclusione di una bella giocata con una soluzione dai venticinque metri. Nel finale i liguri perdono un elemento all’82’ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto di Cominetti, appena entrato e colpevole di aver rifilato una gomitata a Coubis.

I milanesi sfruttano quindi la superiorità numerica per completare la rimonta con la rete del sorpasso firmata da Ianesi, bravo a decidere il match con una doppietta realizzata partendo dalla panchina, all’84’. Tanta disperazione poi per l’Unione quando il colpo di testa di Nunziatini finisce largo di un soffio all’89’. Il successo assegna tre punti al Milan Futuro che raggiunge così quota 30 nella classifica del girone B di Serie C stagione 2024/2025. La sconfitta mantiene invece incollato il Sestri Levante a 26 punti, fallendo così l’occasione per sorpassare i rivali di turno in graduatoria.

VIDEO SESTRI LEVANTE MILAN FUTURO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS