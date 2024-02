Video/ Sestri Levante Perugia (1-0) gol e highlights: ci pensa Sandri! (Serie C, 9 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE PERUGIA: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli il Sestri Levante supera il Perugia per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Formisano partono in maniera arrembante affacciandosi infatti in zona offensiva subito al 2′ con una conclusione pericolosa di Torrasi parata dall’estremo difensore Anacoura.

DIRETTA/ Sestri Levante Perugia (risultato finale 1-0): rete di Sandri! (Serie C 9 febbraio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro e le cose sembrano complicarsi per i Grifoni rimanendo in inferiorità numerica dal 34′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Kouan ed i padroni di casa guidati da mister Barilari approfittano quasi immediatamente della situazione centrando la traversa con un colpo di testa di Gossati al 44′. Nel secondo tempo i rossoblu si rivedono in avanti verso il 60′ con uno spunto di Clemenza deviato dalla retroguardia avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro i liguri riescono a passare in vantaggio al 67′ grazie alla rete messa a segno da Sandri con un preciso inserimento.

DIRETTA/ Torres Sestri Levante (risultato finale 0-1): decide Pane dal dischetto

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Madonia, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo quattro volte ammonendo rispettivamente Omoregbe da un lato, Kouan, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Sylla dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono al Sestri Levante di salire a quota 28 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Perugia non si muove, rimanendo fermo a 41 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE PERUGIA: IL TABELLINO

Sestri Levante-Perugia 1 a 0 (p.t. 0-0)

Diretta/ Perugia Rimini (risultato finale 0-0): umbri imbrigliati! (Serie C, 3 febbraio 2024)

Reti: 67′ Sandri(S).

SESTRI LEVANTE (4-3-3) – Anacoura; Matteucci, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Clemenza, Fossati, Forte. A disp.: Balducci, Raspa, Troiano, Andreis, Omoregbe, Schirru, Sandri, Gala, Grosso, Regini, Vaughn. All.: Barilari.

PERUGIA (3-4-1-2) – Adamonis; Mezzoni, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Cancellieri; Kouan; Seghetti, Sylla. A disp.: Abibi, Lewis, Souare, Viti, Agosti, Giunti, Lisi, Ricci, Cudrig. All.: Formisano.

Arbitro: Madonia (sezione di Palermo).

Ammoniti: 20′, 34′ Kouan(P); 22′ Sylla(P); 90′ Omoregbe(S).

Espulsi: 34′ Kouan(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE PERUGIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA