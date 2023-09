Video/ Sestri Levante Pescara (1-2) gol e highlights: gli ospiti portano tre punti a casa (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SESTRI LEVANTE PESCARA: ZEMAN CORSARO IN TRASFERTA!

Sestri Levante e Pescara! La partita è appena iniziata, e abbiamo già visto alcuni momenti emozionanti nei primi venti minuti. La squadra ospite, il Pescara, ha ottenuto il vantaggio al 15° minuto grazie a un gol spettacolare di De Marco. La rete è stata frutto di una rapida azione d’attacco: il Pescara ha recuperato palla a metà campo e ha avviato un contropiede micidiale. De Marco ha ricevuto un preciso assist e ha dribblato due difensori avversari prima di scaricare un potente tiro nell’angolo basso del portiere di Sestri Levante. È stato un gol che ha messo in evidenza le capacità offensive del Pescara e ha scatenato la gioia tra i tifosi ospiti. Dopo il gol, la squadra di casa, Sestri Levante, ha cercato di rispondere con veemenza. Hanno intensificato il loro gioco d’attacco, cercando di rompere la difesa avversaria. Abbiamo visto alcuni tentativi di tiro da parte di Sestri Levante, ma finora il portiere ospite è stato solido e ha respinto ogni minaccia. Nel frattempo, il Pescara sta cercando di gestire il vantaggio, mantenendo il possesso palla e cercando di sfruttare eventuali spazi lasciati dalla difesa avversaria. Sestri Levante, invece, sta lavorando duramente per recuperare il pallone e invertire il corso della partita.

Siamo giunti agli ultimi venti minuti del primo tempo di questa partita emozionante tra Sestri Levante e Pescara, e il punteggio attuale è di 1-1. È stata una prima metà di gioco molto intensa con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande determinazione. La sorpresa è arrivata al 45° minuto, quando Gala, il talentuoso attaccante di Sestri Levante, ha trovato il gol. È stato un momento magico per i tifosi di casa quando Gala è riuscito a superare il portiere del Pescara con un tiro preciso dopo una bella combinazione d’attacco. Il pubblico è esploso di gioia, e ora la partita è pareggiata 1-1. Il Pescara, dopo aver subito il gol, ha cercato di rispondere subito. Hanno intensificato il loro gioco d’attacco e hanno creato alcune occasioni pericolose, mettendo sotto pressione la difesa di Sestri Levante. Il portiere di casa ha effettuato alcune parate importanti per mantenere il punteggio in parità.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SESTRI LEVANTE PESCARA, IL SECONDO TEMPO

Pescara in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di De Marco, è probabile che la squadra di casa, Sestri Levante, intensifichi i propri sforzi per cercare di pareggiare il punteggio. Potrebbero essere coinvolti in attacchi più aggressivi, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa avversaria. D’altra parte, il Pescara potrebbe cercare di mantenere il controllo del gioco e di difendere il proprio vantaggio. Potrebbero rallentare il ritmo di gioco, cercando di gestire il tempo e di tenere la palla lontana dalla loro area di rigore. Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo, potremmo vedere situazioni come parate importanti da parte dei portieri, tentativi di gol da parte di entrambe le squadre e possibili situazioni di tensione a centrocampo. La partita potrebbe rimanere incerta e aperta a qualsiasi risultato, poiché Sestri Levante cercherà di pareggiare, mentre il Pescara difenderà il suo vantaggio. Ricorda che queste sono solo supposizioni basate su situazioni comuni in una partita di calcio, e i dettagli effettivi possono variare a seconda degli eventi reali in campo.

Sestri Levante e Pescara, e la partita ha visto il Pescara prevalere con un punteggio di 2-1. Durante questa fase finale, entrambe le squadre stavano cercando con determinazione di influire sul risultato. Il Pescara ha ottenuto il vantaggio al 62° minuto, quando De Marco ha segnato il suo secondo gol della partita, portando il punteggio a 2-1 in favore degli ospiti. È stato un momento cruciale che ha scatenato la gioia tra i tifosi del Pescara. Nonostante il vantaggio, il Sestri Levante non ha rinunciato e ha continuato a spingere in avanti. Nel corso degli ultimi venti minuti, hanno cercato di creare occasioni d’attacco per pareggiare il punteggio. Un momento di grande tensione è arrivato al 78° minuto, quando Cuppone del Sestri Levante ha avuto un’opportunità chiave. Dopo una serie di passaggi rapidi e precisi, Cuppone si è trovato in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore. Tuttavia, il suo tiro è stato deviato in angolo da un difensore del Pescara. È stata un’occasione che avrebbe potuto cambiare il destino della partita, ma il Pescara ha difeso con fermezza. Negli ultimi minuti, il Sestri Levante ha continuato a cercare il gol del pareggio con una pressione costante, ma il Pescara ha difeso con determinazione. Alla fine, il fischio dell’arbitro ha sancito la vittoria per il Pescara con un punteggio di 2-1.

SESTRI LEVANTE 1 Anacoura, 3 Furno, 4 Pane, 5 Oliana, 6 Troiano, 8 Candiano, 23 Gala (dal 39′ st 19 Cericola), 25 Regini, 77 Parlanti, 86 Raggio, 90 Busatto (dal 1′ st 7 Forte). A disposizione: 64 Sias, 74 Raspa, 7 Forte, 11 Conti, 13 Nenci, 14 Ghigliotti, 17 Grilli, 19 Cericola, 24 Grosso, 27 Podda, 29 Toci, 44 Masini. Allenatore: Enrico Barilari

PESCARA 22 Plizzari, 7 Masala (dal 1′ st 10 Merola), 8 Aloi, 15 Floriani (dal 1′ st 18 Pierno), 23 Pellacani (dal 6′ st 13 Brosco), 24 Mesik, 27 Moruzzi, 28 De Marco (dal 16′ st Tunjov), 29 Cuppone, 30 Dagasso, 32 Cangiano. A disposizione: 1 Ciocci, 2 Milani, 5 Di Pasquale, 6 Squizzato, 9 Vergani, 10 Merola, 11 Accornero, 13 Brosco, 17 Tunjov, 18 Pierno, 19 Mora, 20 Manu, 25 Staver, 31 Tommasini, 33 Franchini. Allenatore: Zdenek Zeman

Reti: al 10′ pt De Marco, al 45′ pt Candiano (rigore), al 13′ st De Marco

Ammonizioni: Troiano, Aloi, Franchini, Mesik, Pierno

