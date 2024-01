Video/ Sestri Levante Pontedera (0-2) gol e highlights: a segno Ianesi e Benedetti! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE PONTEDERA: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli il Pontedera supera in trasferta il Sestri Levante per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Zini, in sostituzione dello squalificato Canzi, si affacciano in zona offensiva sparando largo con Selleri intorno all’8′. I minuti scorrono sul cronometro ed i granata insistono arrivando anche a centrare la traversa al 32′ con un pallonetto impreciso di Ianesi.

Il suo compagno Perretta non combina poi di meglio davanti ad Anacoura al 42′. Nel secondo tempo i padroni di casa allenati da mister Barilari suonano la carica al 50′ con Gala senza sorprendere Ciocci tra i pali e sul fronte opposto Ianesi al 51′ e Delpupo al 54′ non capitalizzano delle buone opportunità per spezzare l’equilibrio. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani riescono a passare in vantaggio al 67′ grazie alla rete messa a segno da Ianesi, autore di un colpo di testa vincente sull’assist dalla destra di Perretta, e trovano pure il gol del raddoppio al 75′ per merito di Benedetti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Gandino, proveniente dalla sezione di Alessandria, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Martinelli e Guidi soltanto tra le file degli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Pontedera di salire a quota 32 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Sestri Levante non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE PONTEDERA: IL TABELLINO

Sestri Levante-Pontedera 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 67′ Ianesi(P); 75′ Benedetti(P).

SESTRI LEVANTE (4-3-2-1) – Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Andreis Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano, Gala; Margiotta. A disp.: Olivieri, Sias, Troiano, Schirru, Sandri, Grosso, Regini, Toci, Matteucci,Busatto. All.: Barilari.

PONTEDERA (3-4-2-1) – Ciocci; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianesi; Selleri. A disp.: Vivoli, Busi, Gagliardi, Calvani, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Benedetti, Provenzano, Salvadori. All.: Zini (Canzi squalificato).

Arbitro: Davide Gandino (sezione di Alessandria).

Ammoniti: 52′ Martinelli(P); 90”+3′ Guidi(P).

